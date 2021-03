Arsenal hôte Tottenham Hotspur

13/03/2021 à 17:32 CET



Dimanche prochain à 17h30 se jouera le match de la vingt-huitième journée de Premier League, dans lequel nous verrons le différend de victoire Arsenal et à Tottenham dans le Emirates Stadium.

Le Arsenal vient à la vingt-huitième rencontre avec l’intention d’améliorer sa performance dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 contre lui Burnley dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 27 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 35 buts en faveur et 28 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tottenham Hotspur il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Palais de cristal dans son stade et le Burnley à domicile, respectivement 4-1 et 4-0, il espère donc réitérer le résultat, cette fois au stadium du Arsenal. À ce jour, sur les 26 matchs joués par le Tottenham Hotspur en Premier League, il en a remporté 12 avec un bilan de 45 buts en faveur et 28 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Arsenal ils ont gagné cinq fois, perdu cinq fois et fait match nul trois fois en 13 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. À la maison, le Tottenham Hotspur il a été battu quatre fois et a fait match nul trois fois en 12 matchs jusqu’à présent, ce qui fait de lui un bon joueur en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Emirates Stadium, en fait, les chiffres montrent deux défaites et 12 nuls en faveur de la Arsenal. À leur tour, les locaux ont un total de neuf matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Premier League. Le dernier match auquel ils ont joué Arsenal et le Tottenham Dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et s’est terminée par un résultat 2-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le Tottenham Hotspur il est en tête du classement avec une différence de quatre points par rapport à son rival. Le Arsenal Il arrive au meeting avec 38 points dans son casier et occupe la dixième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Tottenham Hotspur, est en huitième position avec 42 points.