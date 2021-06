Arsenal identifie Zeki Celik comme remplaçant possible d’Hector Bellerin .

L’arrière droit de Lille Zeki Celik est devenu une cible de choix pour Arsenal (Photo: .)

Arsenal aurait manifesté un vif intérêt pour Zeki Celik et considère la star lilloise comme un possible remplaçant à long terme d’Hector Bellerin.

Celik, 24 ans, s’est imposé comme l’un des arrières droits les plus réguliers du football français depuis son arrivée d’Istanbulspor en 2018 et a remporté sa première pièce d’argent cette saison alors que Lille battait le Paris Saint-Germain pour le titre de Ligue 1.

Cependant, il y a des spéculations que l’international turc pourrait être placé pour la porte de sortie du stade Pierre Mauroy cet été, avec plusieurs meilleures équipes de toute l’Europe surveillant ses performances ces derniers mois.

Selon The Evening Standard, il y a de plus en plus de doutes qu’Arsenal sera en mesure de satisfaire les exigences salariales de Bellerin pour un nouveau contrat et l’Espagnol devrait désormais “partir”, ce qui a obligé le club à évaluer les options potentielles sur le marché des transferts.

Celik a été identifié comme un candidat de choix pour combler le vide laissé par Bellerin s’il passait après neuf ans dans l’équipe première d’Arsenal, avec l’entraîneur-chef Mikel Arteta et le directeur technique Edu connus pour être des admirateurs.

Les Gunners ont été impressionnés par la confiance et les capacités du Turc à l’avenir et pensent que son jeu de pressing haut sur le terrain serait parfait pour le système d’Arteta.

L’équipe du nord de Londres devra probablement repousser une forte concurrence pour débarquer Celik, car les rivaux de la Premier League Manchester United, Tottenham et les vainqueurs de la Serie A, l’Inter Milan, tiennent également à l’arrière latéral très apprécié.

Celik est lié à un accord à Lille jusqu’en 2023 et les nouveaux champions de France valorisent le défenseur à environ 15 millions d’euros (13 millions de livres sterling).

Les géants de la Ligue des champions, la Juventus et le PSG, ont été provisoirement liés à Bellerin et le Real Betis est devenu une destination possible pour l’arrière droit d’Arsenal ces dernières semaines.

Cependant, le club de Liga – que Bellerin soutient depuis son enfance – s’est distancié des rumeurs suggérant qu’ils avaient ouvert des pourparlers sur un accord pour l’international espagnol la semaine dernière.

“Nous ne faisons pas, et je le dis avec force, un effort pour signer le joueur”, a déclaré le directeur général du Betis, Federico Martinez Feria.

“Cependant, il fait partie des postes que nous recherchons et c’est un joueur qui nous convient parfaitement.

“Il pourrait être candidat mais nous ne parlons pas à Arsenal pour le moment de Bellerin.”

Il a ajouté: “La fenêtre de transfert d’été est connue pour ses nombreuses fausses nouvelles.

« En général, si vous analysez tout à la fin, le pourcentage qui se réalise est faible. »



