Arsenal inflige plus de douleur à Leeds, Chelsea dépasse le courageux Southampton et une décision controversée de hors-jeu plonge les fans de Sunderland dans le délire à QPR

Ce fut une nuit de drame, de vengeance et de chagrin d’amour dans la Coupe Carabao alors que les trois premières équipes se qualifiaient pour les quarts de finale.

Arsenal a dépassé Leeds avec une aisance consommée alors que le début de saison difficile de Marcelo Bielsa se poursuivait aux Emirats, un match en direct sur talkSPORT.

.

Le joueur de 22 ans a terminé Leeds en Coupe Carabao

À travers Londres, Chelsea a été emmené à une autre séance de tirs au but par une équipe courageuse de Southampton à Stamford Bridge et l’équipe apparemment omnipotente de Thomas Tuchel avait besoin de tirs au but.

Alors que les Saints étaient terriblement proches, il y a eu un bouleversement dans l’ouest de Londres lorsque les Queens Park Rangers ont affronté les finalistes de 2014 Sunderland et que l’équipe de League One a récompensé ses 3 000 fans itinérants.

.

Il y avait de l’agonie et de l’extase dans la capitale lors de la Coupe Carabao

Arsenal 2-0 Leeds United

Calum Chambers a frappé avec sa première touche pour éliminer Leeds et mettre Arsenal sur la bonne voie pour les quarts de finale de la Coupe Carabao.

Le défenseur a rarement figuré cette saison, mais a marqué quelques instants après avoir remplacé Benjamin White, blessé, pour son premier but en plus de deux ans avant que l’ancien joueur de Leeds, Eddie Nketiah, ne termine la victoire 2-0 avec un tap-in.

Arsenal a maintenant remporté six de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues et est invaincu depuis août.

Leeds, qui lutte pour la forme en Premier League, a eu le meilleur d’une mauvaise première mi-temps et peut au moins indiquer que Kalvin Phillips est sorti indemne de 90 minutes comme un positif de la soirée.

.

Chambers frappe sa tête à la maison seulement 23 secondes après son entrée en jeu

Chelsea 1-1 Southampton (Chelsea gagne 4-3 aux stylos)

Chelsea avait besoin d’une autre fusillade pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Carabao avec Southampton battu 4-3 aux tirs au but après un match nul 1-1 dans les 90 minutes à Stamford Bridge.

Reece James a de nouveau fourni le coup de pied décisif comme il l’avait fait au tour précédent contre Aston Villa après que Theo Walcott et Will Smallbone aient échoué à 12 mètres pour les Saints.

Le but de Kai Havertz en première mi-temps avait permis aux hôtes de remporter une autre victoire, mais Che Adams a ramené les vainqueurs de la Ligue des champions avant que des tirs au but ne soient nécessaires dans l’ouest de Londres.

.

Adams a égalisé pour les visiteurs à Stamford Bridge

.

Pourtant, Reece James a envoyé les Blues en quarts

QPR 0-0 Sunderland (Sunderland gagne 3-1 aux tirs au but)

Charlie Austin a enduré une nuit misérable alors que le hoodoo de la coupe QPR se poursuivait lors d’une défaite aux tirs au but contre Sunderland.

Austin pensait avoir marqué un vainqueur tardif pour envoyer les Championship Rangers en quarts de finale de la Coupe Carabao pour la première fois depuis 1988.

Mais le but a été sévèrement refusé pour hors-jeu, puis l’agonie d’Austin s’est aggravée lorsqu’il a raté le premier penalty de la fusillade.

Il n’était pas le seul coupable, cependant, avec Ilias Chair et Yoann Barbet également loin de la cible pour envoyer League One Sunderland à 3-1 aux tirs au but après un match nul et vierge.

.

Il y avait du délire parmi les fans itinérants des Black Cats

Il y a plus d’action de la Coupe Carabao demain soir sur talkSPORT alors que West Ham United affrontera Manchester City, en direct à partir de 19h45 au stade de Londres.