Arsenal intéressé par la signature de la star du RB Leipzig Tyler Adams alors que Mikel Arteta cherche une mise à niveau d’arrière droit avec un avenir incertain pour Hector Bellerin

Arsenal souhaite signer la star polyvalente du RB Leipzig, Tyler Adams, selon les rapports.

Les Gunners cherchent à renforcer leur effectif, avec les départs de Martin Odegaard et Daniel Ceballos, tandis que d’autres seront vendus dans les semaines à venir.

Tyler Adams a de l’expérience en Ligue des champions avec le RB Leipzig

L’international américain impressionne depuis son arrivée en Bundesliga et a disputé 37 apparitions dans toutes les compétitions, offrant des passes de qualité et des contributions défensives.

Le joueur de 22 ans, selon ., est considéré comme une option d’arrière droit, mais il offre de la polyvalence, car il peut s’insérer au milieu du parc, une autre zone qu’Arsenal pourrait utiliser à couvert.

Et avec Mikel Arteta passionné par les arrières latéraux inversés, il correspond aux besoins très spécifiques de l’Espagnol et Hector Bellerin un possible sortant.

Leipzig pourrait cependant être réticent à vendre son joueur après avoir déjà accepté d’expédier Dayot Upamecano et Ibrahima Konate.

Leipzig est en bonne position financière après avoir vendu Upamecano et Konate cette saison

Adams a actuellement quatre ans sur son contrat, et les Allemands ne ressentiront aucune pression pour faire un pas cette fenêtre de transfert.

C’est un été important pour Arteta et les Gunners ont déjà raté une cible de transfert, Emi Buendia.

La légende d’Arsenal, Emmanuel Petit, pense que son ancien club doit apporter de sérieux changements pour s’assurer qu’ils ne commettent pas les mêmes erreurs sur le marché des transferts.

Il a déclaré : « Combien de fois ont-ils eu tort d’acheter des joueurs à Arsenal ? Défenseurs, Mustafi, Sokratis, avec le même talent. Ils ajoutaient des joueurs sur des joueurs sur des joueurs, mais il n’y avait pas de différence entre eux.

Arteta a la vie dure à Arsenal

« C’est la fin de la rue pour eux. Apportez des modifications, vous devez. C’est le cas depuis quelques années, mais qu’ont-ils fait ?

“Ce n’est pas une question d’argent car ils ont de l’argent.”

