Arsenal invité à signer l’as d’Everton Dominic Calvert-Lewin par John Barnes

Le héros anglais John Barnes a expliqué pourquoi Arsenal devrait signer l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin.

Les Gunners ont été liés à un transfert pour Calvert-Lewin, 24 ans, alors qu’ils recherchent un remplaçant pour Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

L’avenir d’Aubameyang aux Emirats reste loin d’être clair après avoir été déchu de son poste de capitaine, tandis que Lacazette pourrait également quitter le nord de Londres à la fin de la saison.

Calvert-Lewin a été un buteur régulier en Premier League au cours des trois dernières saisons, marquant 56 fois pour Everton et marquant quatre buts en 11 apparitions pour l’Angleterre.

« Arsenal a été lié à Dominic Calvert-Lewin, ce qui serait une bonne signature pour eux », a déclaré Barnes à Bonus Code Bets.

« Il est jeune, anglais, fait preuve d’un bon engagement et d’efforts, mais il est actuellement un joueur d’Everton et pour le moment, il ne voudra pas partir de là.

« Les fans d’Everton l’adorent, il s’en sort bien là-bas et il doit montrer ce niveau de cohérence pour le club et le pays avant de pouvoir penser à passer dans l’un des plus grands clubs.

Calvert-Lewin a impressionné pour Everton et l’Angleterre (Photo: .)

« En réalité, il n’a pas fait grand-chose pour qu’Everton parle même de lui justifiant un déménagement.

« Cependant, s’il devait aller à Arsenal, ce serait une signature brillante pour les deux parties, en particulier pour Arsenal. »

Alors que Calvert-Lewin serait la cible n°1 d’Arsenal pour l’été, l’ancien attaquant des Gunners Alan Smith s’est demandé s’il était le « bon candidat » pour l’équipe de Mikel Arteta.

« Je ne dirais pas que Calvert-Lewin est un candidat idéal pour Arsenal. À bien des égards, c’est un avant-centre à l’ancienne et il aime que les balles soient lancées dans la surface et il n’y a pas grand-chose de mieux pour mettre la tête sur le ballon et l’attaquer », a déclaré Smith à Sky Sports.

« Ce n’est pas particulièrement le jeu d’Arsenal. Cela peut être quand ils font avancer les arrières latéraux et vous pouvez imaginer Kieran Tierney fouetter des centres de la gauche vers lui.

« Mais il n’est pas immédiatement ce que je considérerais comme un avant-centre d’Arsenal pour le moment, mais regardez à quel point Olivier Giroud s’est bien comporté au cours de sa carrière à Arsenal. Vous ajustez en fonction du joueur que vous avez en haut.

« Calvert-Lewin est jeune, il y a plus à venir de lui et peut-être que nous n’avons pas vu tout ce qu’il peut faire à Everton.

« Si on lui demande de faire différentes choses, potentiellement à Arsenal, d’être un peu plus complexe dans son jeu de construction, il pourrait l’avoir dans son jeu ou même l’ajouter à son jeu.

«On ne dirait pas qu’il est l’avant-centre le plus rapide, mais il n’est en aucun cas lent.

« Ce n’est tout simplement pas le genre d’avant-centre auquel je penserais immédiatement quand il s’agissait d’un attaquant d’Arteta, mais je sais que c’est quelqu’un qu’ils envisagent, regardent et se demandent peut-être s’ils peuvent le joindre. »

Smith pense qu’Ollie Watkins d’Aston Villa pourrait être une meilleure alternative pour Arsenal que Calvert-Lewin, mais doute qu’Aston Villa soit disposé à vendre l’attaquant.

« En termes de mouvement, Ollie Watkins est peut-être un attaquant que j’aurais pensé qu’Arsenal regarderait, mais le regardent-ils? Je ne suis pas sûr que Steven Gerrard le laisserait partir précipitamment », a ajouté Smith.

« Cependant, ce genre d’attaquant central mobile qui menacera vraiment derrière les défenseurs, peut-être, y ressemble un peu.

« Il n’y a rien de tel que d’avoir un avant-centre comme point focal, cependant. Lacazette, quand il y a participé, a été très utile à l’équipe et Calvert-Lewin pourrait l’être aussi.’

