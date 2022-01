Arsenal : la signature d’un nouvel attaquant est prévue, Folarin Balogun rejoindra Middlesbrough en prêt

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a évoqué le projet du club de recruter un nouvel attaquant, suggérant qu’une nouvelle signature est proche et pourrait même être achevée dans la fenêtre de transfert actuelle.

Les Gunners sont également sur le point de finaliser la sortie du prêt du jeune attaquant Folarin Balogun, qui effectuera un transfert vers l’équipe de championnat de Middlesbrough dans les prochains jours.

Arsenal est ouvert à la signature d’un nouvel attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier

Mikel Arteta confirme son intention de recruter un nouvel attaquant

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, le transfert de prêt de l’attaquant de 20 ans Folarin Balogun à Middlesbrough est dans sa phase finale, avec un examen médical prévu dans les prochains jours.

La sortie de Balogun laisserait à l’équipe de Mikel Arteta un autre joueur à court de positions avancées, l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang étant dans le froid et ayant été déchu du poste de capitaine du club en raison de sa dernière infraction disciplinaire.

En conséquence, le besoin d’Arsenal de signer un nouvel attaquant senior est clair, et Arteta n’a pas caché le fait que le club poursuivait ses options sur le marché actuel. Il a dit : « Nous sommes là. Que nous puissions accomplir cela en janvier ou en été est une autre question – mais nous y sommes. Nous sommes ouverts [for January too]. «

Jack Wilshere ne re-signera pas pour Arsenal

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Jack Wilshere a été lié à un retour au club en tant qu’agent libre, après s’être entraîné avec l’équipe première afin de renforcer sa forme physique.

Arteta a décidé de verser de l’eau froide sur ces rumeurs et semble avoir définitivement exclu un retour au club pour Wilshere. Le patron des Gunners a déclaré: « J’ai été très clair avec la situation avec Jack et le rôle qu’il allait avoir ici et nous continuons de la même manière. »

Wilshere est à la recherche d’un nouveau club en tant qu’agent libre et se sent prêt et capable de faire un retour au jeu, ayant joué pour la dernière fois pour le club précédent de Bournemouth jusqu’en juillet 2021.

Photo principale Intégrer de .