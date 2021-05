Arsenal l’emporte dans le stade Crystal Palace

19/05/2021 à 22:08 CEST

le Arsenal a remporté 1-3 le match qui s’est déroulé ce mercredi dans le Parc Selhurst. le Palais de cristal Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Aston Villa dans son stade (3-2) et l’autre devant Sheffield United à la maison (0-2). De la part de l’équipe visiteuse, le Arsenal a remporté le Chelsea loin de chez lui par 0-1 et auparavant, il l’a également fait dans son fief, contre le West Bromwich Albion 3-1 et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe ‘Gunners’ est neuvième, tandis que la Palais Il est treizième à la fin de la partie.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière imbattable pour l’ensemble des “ Gunners ”, qui ont ouvert le score avec un but de Pépé à la 35e minute, après quoi la première période s’est terminée avec un score de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe des vitriers, qui a obtenu l’égalité grâce au succès de l’équipe devant le but. Benteke à 62 minutes. Cependant, le Arsenal a pris de l’avance grâce à un peu de Martinelli à 91 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui s’est distanciée en mettant 1-3 à travers un nouveau but de Pépé, qui a ainsi réalisé un doublé en 95, lors de la prolongation que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, terminant ainsi le match sur un résultat de 1-3 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Palais qui sont entrés dans le jeu étaient Ayew Oui Riedewald remplacer Benteke Oui McCarthy, tandis que les changements dans le Arsenal Ils étaient Ødegaard, Xhaka Oui Martinelli, qui est entré pour remplacer Saka, Thomas Oui Tierney.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Schlupp Oui Benteke, du Palais et un à Elneny du Arsenal.

Avec 58 points, l’équipe de Mikel Arteta classée neuvième du tableau, tandis que l’équipe dirigée par Roy Hodgson il était en treizième position avec 44 points en fin de match.

Le lendemain, l’équipe de vitriers jouera à l’extérieur contre le Liverpool, Pendant ce temps, il Arsenal cherchera la victoire à domicile contre lui Brighton et Hove Albion.

Fiche techniquePalais de cristal:Guaita, Cahill, Tomkins, Mitchell, Ward, Mccarthy (Riedewald, min 82), Schlupp, Kouyaté, Zaha, Benteke (Ayew, min 79) et TownsendArsenal:Leno, Gabriel Magalhães, Holding, Tierney (Martinelli, min.78), Chambers, Thomas (Xhaka, min.78), Elneny, Smith-Rowe, Saka (Ødegaard, min.65), Pépé et AubameyangStade:Parc SelhurstButs:Pépé (0-1, min. 35), Benteke (1-1, min. 62), Martinelli (1-2, min. 91) et Pépé (1-3, min. 95)