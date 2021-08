Arsenal : les fragilités familières reviennent le jour de l’ouverture

Arsenal est déjà en train de rattraper son retard en Premier League cette saison, après avoir été battu 2-0 par le nouveau promu Brentford lors de la première journée.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a appelé au calme au lendemain de la défaite alors qu’il cherchait à éviter une réaction excessive généralisée. Cependant, les spectateurs n’ont pas tardé à affirmer que les performances d’Arsenal laissaient présager que le club était engagé pour une saison longue et ardue.

Arsenal : où ensuite pour les artilleurs après la catastrophe de la journée d’ouverture ?

Défense abjecte parmi les principales préoccupations

Les nouveaux venus en Premier League, Brentford, méritent un grand crédit pour la façon dont ils ont amené le jeu à leurs illustres adversaires, ne montrant aucune peur malgré le fait que l’occasion soit nouvelle pour à peu près tout le monde dans leur camp.

D’un autre côté, Arsenal lui-même mérite d’énormes critiques pour sa réaction à l’approche de Brentford. Les supporters des Gunners ont été laissés perplexes, mais nullement surpris, par la nature des buts qu’ils ont encaissés. Pour être franc, ils ont déjà tout vu.

Pour le premier, Calum Chambers a eu le temps et l’espace pour faire mieux que d’accrocher un dégagement du pied gauche dans le ciel de Hounslow et de redescendre aux pieds d’un côté de Brentford poussant pour le premier match. Le joueur de 26 ans aurait également pu faire plus pour fermer Sergi Canos, qui a fait un bel effort entre ses jambes et devant Bernd Leno à son poste proche.

Le deuxième but, qui a terminé le match comme un concours, était encore pire à concéder. Arsenal a commis l’erreur cardinale de permettre à un long lancer de routine du remplaçant Mads Bech Sorensen de rebondir dans la surface. La nouvelle recrue Ben White était particulièrement coupable alors que Christian Norgaard attaquait la tête et trouvait un filet vide. Le gardien Leno a également été faible dans sa réponse à une surface de réparation bondée.

Les problèmes de personnel ont déjà un impact

Même avant son rôle dans le deuxième but de la nuit, le nouvel ajout défensif de 50 millions de livres sterling Ben White a subi des débuts en championnat torrides pour sa nouvelle équipe.

L’ancien homme de Brighton a été malmené par Ivan Toney dès le premier coup de sifflet et doit se relever à temps pour affronter Romelu Lukaku de Chelsea alors que le début de saison difficile d’Arsenal s’accélère.

À 5,97 pieds de hauteur, White est parmi les plus petits défenseurs de Premier League. Jouer dans un dos à trois aux côtés de coéquipiers beaucoup plus grands convenait au joueur de 23 ans la saison dernière, car cela lui a permis de sortir de la défense et de mettre en avant ses attributs de jeu de balle.

Les blancs n’ont pas pu le faire dans le dos d’Arsenal hier soir, et les équipes adverses pourraient chercher à le cibler au fil de la saison à moins qu’Arteta ne change son système. L’Espagnol a déjà de quoi réfléchir.

De plus, le partenaire défensif central de White, Pablo Mari, semblait fragile tout au long. Sa performance n’aura pas été perdue pour Arteta, qui a également dû se contenter de Chambers, demi-centre de métier, jouant à l’arrière droit.

Attaquer les problèmes, un défi à résoudre pour Arsenal

Ce n’est pas seulement l’aspect défensif de la performance d’Arsenal hier qui a fait sourciller. À l’avenir, des questions doivent être posées sur la façon dont les Gunners peuvent désormais se hisser au sommet du classement.

À maintes reprises, Arsenal a travaillé le ballon jusqu’au bord de la surface – avec Emile Smith Rowe et Kieran Tierney impressionnants – pour ne pas trouver la bonne passe ou ajouter la qualité nécessaire pour figurer sur la feuille de match.

Arteta n’a pas été aidé à cet égard par la maladie, forçant à la fois Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette à abandonner celui-ci. Cependant, la paire a-t-elle encore en elle pour faire toute la différence dans le dernier tiers une fois de retour au bercail ?

Mikel Arteta l’espère certainement, la saison de son équipe pourrait en dépendre.

