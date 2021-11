Arsenal, Man Utd et Tottenham en alerte alors que le club élabore un plan de choc sur la star

Arsenal, Man Utd et Tottenham ont été mis en alerte car l’AC Milan aurait pris une décision choquante à propos de Franck Kessie.

Le milieu de terrain central a rejoint Milan pour la première fois en 2017, avec un prêt de deux ans avec obligation d’achat. Les Rossoneri ont payé à Atalanta 28 millions d’euros (23,6 millions de livres sterling) pour ses services.

L’influence de Kessie sur Milan s’est considérablement accrue au cours des dernières années. En 2020-21, il a marqué 13 buts en 37 matches de championnat alors qu’ils ont terminé deuxième.

Il n’est pas surprenant que le trio de Premier League composé d’Arsenal, de Man Utd et de Tottenham cherche à le signer.

Man Utd en particulier a besoin d’un nouveau milieu de terrain alors que le partenariat de Fred et Scott McTominay continue de faire l’objet de critiques. Les Spurs, quant à eux, sont des prétendants potentiels en raison des liens de Fabio Paratici et Antonio Conte avec la Serie A.

Rapports lundi a révélé l’intérêt de Carlo Ancelotti pour emmener Kessie au Real Madrid. Football Italia, citant des articles de la presse italienne, fournit désormais une nouvelle mise à jour sur l’avenir de la star.

Ils écrivent que Kessie ne quittera pas San Siro dans la fenêtre de transfert de janvier. Milan hésite à vendre car l’Ivoirien fait partie intégrante de ses espoirs de remporter le titre. Ils occupent actuellement la deuxième place, à égalité de points avec les leaders Napoli.

Le contrat de Kessie expire en juin, mais Milan a l’intention de lui proposer un nouveau contrat. Ils tentent de le négocier à la baisse par rapport à ses exigences de 9 millions d’euros par an.

Cependant, l’équipe de Stefano Pioli joue un jeu très dangereux. Ils ont eu une stratégie similaire avec le gardien Gigi Donnarumma et l’ont vu rejoindre gratuitement le Paris Saint-Germain en juillet.

Si Kessie ne signe pas de prolongation, il sera libre de choisir son prochain club cet été. C’est là qu’entrent en jeu Arsenal, Man Utd et Tottenham. Ils sont tous prêts et attendent de le prendre pour rien.

Leur puissance financière signifie qu’ils sont plus que capables de répondre aux exigences salariales de Kessie. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant de voir le milieu de terrain jouer en Premier League.

Pendant ce temps, la direction de Man Utd cible Erik ten Hag a parlé de ses objectifs pour l’avenir.

Le patron de l’Ajax est un candidat potentiel pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer sur la sellette d’Old Trafford. Mauricio Pochettino et Brendan Rodgers sont également à l’étude.

Mais ten Hag semble vouloir rester aux Pays-Bas. Lors d’une interview avec ESPN, il a déclaré: « Je vis dans le présent, donc j’ai du mal à répondre à cela.

« Je veux toujours améliorer mon équipe, et tant que je ressens cette motivation, je veux continuer, si l’Ajax le veut aussi. »

Il a ajouté : « Je suis heureux à l’Ajax. Je peux y travailler dans le bon sens.

« Les conditions et le climat sont bons. Une bonne gestion et un personnel très agréable, et sans oublier que j’ai un très bon groupe de joueurs, qui est également flexible.

