Arsenal manque de caractères et de leadership qui ont autrefois défini le club, selon l’ancien gardien de but “souffrant” Alex Manninger

L’ancien gardien d’Arsenal, Alex Manninger, a déclaré à talkSPORT qu’il “souffrait” en regardant son ancienne équipe et pense que le match de ce week-end contre Norwich est une victoire incontournable pour Mikel Arteta.

Les Gunners ont connu leur pire départ dans l’histoire de la Premier League, perdant leurs trois premiers matchs sans marquer de but, et ils sont au bas du classement.

Arsenal a été battu 5-0 par Man City pour en faire trois défaites en trois matchs pour commencer la nouvelle saison de Premier League

L’entraîneur-chef Arteta a été fortement soutenu par la propriété du club cet été, dépensant 149 millions de livres sterling pour des recrues dont Ben White et Aaron Ramsdale, le plus d’argent de toutes les équipes de la ligue.

Mais les choses n’auraient guère pu empirer, le premier entraîneur étant soumis à une pression énorme après ses défaites contre Brentford, Chelsea et Manchester City.

Et Manninger, qui était avec Arsenal entre 1997-2002, pense que l’affrontement de ce week-end avec Norwich est une victoire incontournable pour Arteta, en raison du temps qu’il a dû réorganiser ses troupes pendant la pause internationale.

“Oui, je le dirais parce qu’il y avait du temps”, a déclaré Manninger à talkSPORT.

Arsenal maintient Norwich hors du pied de la table avec les Canaries marquant un but de plus

«Beaucoup de joueurs étaient en mission internationale, mais il y avait du temps pour le manager, il y avait du temps pour le personnel de bien définir le personnage.

“Vous devriez battre Norwich si vous voulez faire un pas en avant.”

L’ancien tireur autrichien Manninger surveille toujours de loin son ancienne équipe des Gunners et a admis qu’il trouvait cela plus difficile que jamais.

“Je souffre comme chaque ancien joueur, comme chaque supporter, comme chaque fan parce que vous voulez voir Arsenal mieux qu’ils ne le sont maintenant”, a-t-il déclaré.

« Vous voulez voir une équipe, et cette proximité c’est [down to] la direction, c’est [down to] le manager, le président, les propriétaires pour récupérer cela parce que la force réside également dans le soutien et c’est ce qu’Arsenal doit comprendre.

Alex Manninger a passé cinq ans avec Arsenal sous Arsène Wenger

Manninger était avec le club pendant une période beaucoup plus réussie, remportant la Premier League et la FA Cup en 1998.

Et l’ancien gardien de la Juventus et de l’Autriche ne voit aucune similitude entre l’équipe à succès d’Arsenal pour laquelle il a joué et l’itération actuelle.

“Honnêtement, j’ai souffert de voir les structures disparaître, de voir l’approche différente pour redonner du poids au club”, a déclaré Manninger.

«Je me souviens qu’Arsène Wenger était là depuis 20 ans, vous avez appris à connaître tout le monde, je me souviens que David Dein s’occupait des joueurs, s’occupait également du marché des transferts.

Arsenal n’est plus le même depuis le départ de Wenger en 2018

«Je me souviens des personnages du joueur comme Martin Keown, Tony Adams, Nigel Winterburn, Dennis Bergkamp, ​​tous les joueurs français qui sont venus et ont apporté de la qualité, du leadership.

“[They’re] manque ça [now], manquant le caractère de chaque joueur.

«Je pense qu’ils doivent regarder cela, ils doivent redevenir une équipe et une équipe difficile à battre.

“Je ne vois pas ça pour le moment et j’espère, croisons les doigts, qu’après la trêve internationale, ils commenceront par une victoire contre Norwich et prouveront que beaucoup d’entre nous ont tort parce que vous avez besoin de caractère ces jours-ci et c’est ce que [they] manquer à Arsenal en ce moment.

