Arsenal : Martin Keown affirme qu’Arsène Wenger interrogerait l’équipe de Mikel Arteta contre Newcastle

Arteta a offert à Wenger la chance de revenir au club (Photos: BT Sport / .)

Martin Keown pense qu’Arsene Wenger remettrait en question la décision de Mikel Arteta de lancer Nuno Tavares avant Kieran Tierney pour le choc d’Arsenal avec Newcastle samedi.

L’entraîneur espagnol n’a effectué qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui avait été battue par Liverpool à Anfield la dernière fois, Martin Odegaard remplaçant Alexandre Lacazette dans le onze de départ.

Tavares a connu une période torride lors de cette défaite 4-0, offrant un but à Diogo Jota, et devrait perdre sa place maintenant que Tierney est à nouveau en pleine forme, bien qu’il ait étonnamment conservé sa place dans l’équipe.

Tavares a eu un après-midi difficile contre Liverpool (Photo: .)

Arteta a récemment révélé qu’il souhaitait que Wenger revienne à Arsenal à un certain titre et Keown affirme que le légendaire Français ne serait pas impressionné par la décision de laisser de côté Tierney.

S’adressant à BT Sport avant le match, il a déclaré: « Je me demande si Wenger aurait pu lui dire: » Pourquoi ne jouez-vous pas à Tierney cette semaine? Je me demande s’il aurait dit : « Pourquoi Lokonga joue-t-il ?

« Parce que j’admire le fait qu’il veuille rester avec les joueurs, c’est ce qu’il veut. Je ne dis pas qu’il a des œillères. Il dit que je crois assez en toi pour te rejouer.

« Alors que je pense que c’est très malheureux pour Tierney parce qu’il est l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal. Et je pense que cela pourrait affecter le développement de Tavares, mais je pense que cet appel doit être fait et il n’a pas été fait aujourd’hui.

Au sujet du retour potentiel de Wenger aux Emirats, Keown a poursuivi: « Je pense que la main de l’amitié a été offerte par le manager, et je pense que c’est intelligent à faire.

« Ça ne me convient pas qu’Arsène Wenger ne s’assoie plus autour de la table de ce club de football qu’il a plutôt bien aidé à créer, ce stade incroyable dans lequel nous sommes assis, il n’est pas revenu ici depuis trois ans et demi. demi-années.

« Cela semble juste être un bon choix pour le club. Si Arsenal est une famille, comme nous l’appelons, alors oui, ramenez-le et accueillez-le.

Tierney devait revenir dans l’équipe contre Newcastle (Photo: .)

« Que ce soit dans un rôle approprié est une autre affaire, c’est quelque chose qui doit être examiné. Mais je pense qu’il est juste et approprié de le ramener.

Son collègue expert Joe Cole a ajouté: » Il était un pionnier, comme l’a dit Martin, il a été la pierre angulaire de la création de cet endroit dans lequel nous sommes assis maintenant, ce beau stade, cette équipe qu’ils ont.

Et il est juste qu’il revienne. J’aime le fait qu’Arteta soit suffisamment confiant pour tendre le bras de l’amitié et le faire venir. J’adore ça. C’est son rôle au sein du club.



