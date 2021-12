Arsenal : Martin Keown sur la « première classe » Martin Odegaard et Leeds gagnent

Martin Keown a salué Martin Odegaard après qu’Arsenal ait battu Leeds United (Photo: BBC)

Martin Keown a distingué Martin Odegaard de « première classe » pour ses éloges après la victoire de routine d’Arsenal en Premier League contre Leeds United et a déclaré que l’international norvégien allait « de mieux en mieux ».

Keown a déclaré lors du match du jour de la BBC: « Je dirai que lorsqu’il est arrivé au club pour la première fois, je n’étais pas son plus grand fan, mais je dois changer d’avis maintenant car il se développe vraiment.

« Vous voyez ce mouvement intelligent qu’il doit recevoir pour recevoir le ballon, il était de première classe dans ce milieu de terrain d’Arsenal.

«Il grandit en stature. Sa confiance est vraiment élevée, le manager l’a soutenu. Pour moi, il va de mieux en mieux.

Plus à venir…





