Arsenal, Mason Greenwood et le retour de la Barclays WSL

Ian est rejoint par Mayowa Quadri et Carl Anka de . pour discuter de l’ambiance actuelle autour d’Arsenal (00h59) et de la croissance continue de Mason Greenwood en tant qu’attaquant après son vainqueur du week-end (08h45). Ils attendent également le retour du Barclays WSL, y compris les favoris, les signatures clés (25h45) et une histoire de l’une des grandes soirées européennes de Wrighty (41h36) avant de terminer avec quelques faits saillants du football du week-end dernier. , y compris plus de fleurs pour Patrick Bamford (45:38).

Hôte : Ian Wright

Invités : Mayowa Quadri et Carl Anka

Producteurs : Ryan Hunn et Roscoe Bowman

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

