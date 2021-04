Arsenal met Lacazette et Aubameyang sur le marché

07/04/2021 à 20:02 CEST

Martí Grau

Les joueurs d’Arsenal, Alexandre Lacazette et Pierre Aubameyang, pourraient quitter l’équipe anglaise en fin de saison. Comme le rapporte le journal anglais The Sun, le club aurait déjà décidé de faire une révolution du personnel pour l’année prochaine.

Français et gabonais, tous deux d’une valeur marchande d’environ 35 kilosDans ce cas, ce seraient les noms de poids pour lesquels le club londonien serait le plus coupé. Comme l’a dit ESPN, Séville et l’Atlético de Madrid sont parmi les plus intéressés à prendre, dans ce cas, l’attaquant français.

Arsenal, qui a signé Lacazette pour 53 millions euros de l’Olympique de Lyon, déjà Aubameyang du Borussia Dortmund pour une valeur proche de 64 millions d’euros, maintenant les montants à obtenir par les deux joueurs seraient considérablement réduits.

La situation au Premier ministre, le principal problème

Le mauvais niveau proposé par l’équipe de Mikel Arteta dans la campagne actuelle est l’une des principales raisons de faire un changement radical. Dixième en Premier League avec 42 points, 9 derrière Chelsea (cinquième avec 42 points), l’équipe dirigée par Mikel Arteta n’a pratiquement aucune chance de se qualifier pour les places européennes.

Seulement six « intouchables »

Dans la liste des joueurs de l’Arsenal, il n’y en aurait que six qui auraient assuré la continuité pour la saison prochaine. Dans la liste des non transférables sont Thomas Partey, Kieran Tierney, Bukayo saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes et l’alternative de Martin Odegaard, que s’il essayait de signer avec le Real Madrid, il serait un autre de ceux qui continueraient dans le club anglais.

Compte tenu de la situation délicate du championnat anglais, la révolution de l’équipe pour la saison 2021-22 peut être une réalité. D’autre part, Mikel Arteta, qui a remporté la FA Cup peu de temps après son arrivée au club, maintenant voit sa continuité remise en question et serait contraint de renverser la situation sur la base de nouvelles signatures.