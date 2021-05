Arsenal n’a “aucune excuse pour ne pas terminer dans le top quatre la saison prochaine” alors que Mikel Arteta apprend comment il peut apprendre du patron de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, Thomas Tuchel

Naturellement, nous sommes tous un peu tristes lorsque la saison se termine. Les fans d’Arsenal se sentiront cependant différemment.

Les huit derniers mois ont été mémorables pour toutes les mauvaises raisons, car les Gunners ont terminé la campagne sans trophée et sont sans football européen la saison prochaine pour la première fois en 26 ans.

.

Cette image résume parfaitement ce que tous les fans d’Arsenal vont ressentir maintenant

Une bonne fin de campagne en championnat a vu Arsenal terminer à seulement six points d’une place en Ligue des champions, mais la saison prochaine sera sa cinquième consécutive sans être dans la première compétition de clubs d’Europe et tout espoir de revenir se sent plus loin que jamais.

Ils n’ont même pas pu se qualifier pour la première Ligue Europa Conference – leurs rivaux Tottenham les propulsant à la septième place – bien que de nombreux Gooners ne soient pas trop inquiets de ne pas participer à une compétition qui a une sensation quelque peu dégradante.

No Europe est une énorme déception pour Perry Groves de talkSPORT, mais il pense que cela peut créer de nouvelles opportunités pour son ancienne équipe.

“Du point de vue de Mikel Arteta, ayant cette semaine pour préparer les matchs et ne pas avoir à jouer un jeudi, il n’a désormais aucune excuse pour qu’Arsenal ne soit pas dans le top quatre”, a déclaré Groves à talkSPORT.com.

.

Arteta n’a pu réussir qu’une huitième place en 2020/21. Groves pense qu’ils doivent terminer dans les quatre premiers mandats du prochain mandat

“Quand Leicester a remporté le titre, ils n’avaient pas de matchs européens, Chelsea sous Antonio Conte était exactement le même.”

Avec ce temps libre supplémentaire, Arteta a une chance de mettre en œuvre ses idées sur les joueurs. Groves pense que certains ne maîtrisent toujours pas complètement les méthodes du manager.

“Arteta veut jouer par l’arrière mais Bernd Leno doit être plus rapide”, a déclaré Groves.

«Au but, les demi-centres se séparent et pour le moment, Leno met trop de temps à faire bouger le ballon et à le mettre en jeu.

.

Leno est l’un des joueurs les plus expérimentés d’Arsenal, mais Groves a suggéré qu’il était en quelque sorte un obstacle pour eux

“Nous devons également être assez courageux pour jouer le ballon rapidement afin que nous puissions ensuite le cingler dans les milieux de terrain et ils peuvent le récupérer au tournant.”

Il y a aussi beaucoup de travail qui peut être fait à l’Emirates Stadium d’ici le coup de pied du premier ballon de la saison 2021/22 de Premier League.

Cette fenêtre de transfert peut ne pas voir les méga-frais habituels sur les joueurs dépensés, mais Groves s’attend à beaucoup de mouvement à Arsenal.

Il a sélectionné huit joueurs qui pourraient être envoyés avec beaucoup d’argent provenant des ventes qui peuvent générer des fonds pour faire les signatures dont ils ont besoin.

Départs potentiels d’Arsenal cet été

Hector Bellerin

Dani Ceballos

Willian

Eddie Nketiah

Lucas Torreira

Matteo Guendouzi

Ainsley Maitland Niles

Granit Xhaka

Groves veut qu’Arteta construise une équipe pleine de jeunes joueurs affamés et pense qu’un arrière droit, un défenseur central, un milieu de terrain offensif et un milieu de terrain titulaire doivent entrer.

Les Gunners ont été liés à l’arrière droit de Norwich Max Aarons et Groves aimerait le voir rejoindre Arsenal. A défaut, ils devraient s’en prendre à Tariq Lamptey, qui a très bien performé à Brighton depuis son arrivée de Chelsea.

À l’arrière central, Groves dit qu’Arsenal devrait s’en prendre au coéquipier de Lamptey Seagulls Ben White, qui est en lice pour jouer pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Il existe également des options dans toute l’Europe, notamment Edmond Tapsoba de Bayer Leverkusen ou Jules Kounde, un homme de Séville.

.

White est une inclusion surprise dans l’équipe provisoire d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro 2020

Groves a également appelé Arsenal à poursuivre la rumeur selon laquelle Yves Bissouma, le milieu de terrain de Brighton, aurait également attiré l’intérêt de Liverpool.

Pendant ce temps, il aimerait voir Emi Buendia de Norwich ou la star lyonnaise Houssem Aouar franchir la porte avec les deux joueurs fortement liés à Arsenal.

Il ne s’agit pas seulement d’obtenir ces nouveaux jouets brillants, Arteta doit faire plus pour tirer le meilleur parti de leurs joueurs actuels qui n’ont pas été à leur meilleur – à savoir Pierre-Emerick Aubameyang, dit Groves.

L’attaquant vedette d’Arsenal, qui a signé un contrat à long terme l’été dernier, n’a marqué que dix buts en championnat en 2020/21. De faibles chiffres par rapport à ses normes, car ses deux saisons complètes précédentes l’ont vu marquer 22 fois dans la ligue.

.

Aubameyang n’a marqué que 13 buts toutes compétitions confondues pour Arsenal en 2020/21

Il a eu quelques blessures et maladies – il a même attrapé le paludisme alors qu’il était en service international, mais il y a également eu des points d’interrogation autour de son engagement.

Aubameyang a été exclu du onze de départ à domicile contre Tottenham après s’être présenté tard dans la matinée du match.

Mais Groves pense qu’Arteta devrait tirer davantage parti de son capitaine, et l’Espagnol pourrait également apprendre de Thomas Tuchel, qui célèbre actuellement sa victoire en Ligue des champions avec Chelsea.

“L’une des choses qu’Arteta doit faire est de tirer le meilleur parti d’Aubameyang”, a ajouté Groves.

HABITENT

Man United ciblera Sancho contre Kane, les Spurs veulent Jesus et Tuchel un nouveau contrat

horreur

Blackpool marque un but contre son cauchemar lors de la première minute de la finale des play-offs de la Ligue 1

MUSIQUE

Chelsea trolle les frères Gallagher sur Twitter après avoir tous deux assisté à la finale de la Ligue des champions

révélé

Pourquoi Arsenal a décidé de signer Xhaka contre Kante alors que la star de Chelsea livre la gloire de l’UCL

l’heure de la fête

Abramovich salué alors que les fans de Chelsea inondent les rues pour célébrer la gloire de l’UCL

TROPHÉE

Ce qu’Azpilicueta a dit à Abramovich dans une conversation touchante après la victoire de la Ligue des champions

« Si vous regardez Thomas Tuchel à Chelsea, ses compétences en gestion d’hommes sont excellentes. Il a ramené Marcos Alonso et Antonio Rudiger, qui ont été ostracisés par Frank Lampard, sur le côté.

«Les jeunes joueurs devraient adhérer aux méthodes d’Arteta, mais vous devez avoir les joueurs seniors à leurs côtés. Laisser tomber votre homme vedette et en faire un exemple peut être contre-productif car Aubameyang est l’homme principal dans le vestiaire.

«Quand il joue, vous pouvez voir la frustration parce qu’Arteta veut que tout le monde revienne derrière le ballon et travaille pour l’équipe.

« Il défend à 15 mètres à l’extérieur de la surface de réparation et il pensera qu’il sera trop loin du but quand Arsenal récupérera le ballon.

.

Groves pense qu’Arteta en demande trop à son joueur

«Quand je jouais sous George Graham, si vous étiez un deuxième attaquant, vous deviez fermer leurs quatre arrières et s’ils vous dépassaient, vous deviez les suivre, mais quand je suis arrivé dans la zone de la ligne médiane, j’ai été autorisé à reposez-vous essentiellement. Tant que vous travaillez pour les fermer dans leur dernier tiers et dans leur moitié, alors très bien.

«Je veux voir Aubameyang travailler mais je ne veux pas le voir courir 50/60 mètres en arrière. Il se frappera lui-même et aussi quand nous aurons le ballon, il sera trop loin du but.

Chelsea, devenir champion d’Europe pour la deuxième fois, aura été la goutte d’eau pour de nombreux fans d’Arsenal au cours de l’une des pires saisons que le nord de Londres ait eues de mémoire récente.

S’il n’y avait pas déjà suffisamment d’incitations pour revenir en Ligue des champions, le risque de perdre le plus grand club de Londres déclenchera sûrement Arteta et ses collègues.

Il y a plus d’appels pour que Chelsea soit considéré comme le plus grand club de Londres après avoir remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois

.

Arteta et Arsenal doivent combler le fossé la saison prochaine pour faire taire ces appels

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT