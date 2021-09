Arsenal ne gagnera ” rien de sitôt “, déclare l’ancien cible du transfert Ivan Toney qui a été surpris par le manque de qualité des Gunners contre Brentford

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a publié une évaluation cinglante d’Arsenal, plantant le couteau dans les Gunners en difficulté et affirmant qu’ils “ne gagneront rien de si tôt”.

Les Bees ont infligé aux hommes de Mikel Arteta une défaite choc lors de la première journée de la saison lors de leur tout premier match de Premier League.

Arsenal s’est effondré sur une défaite 2-0 contre Brenford

Les fans de Brentford déliraient en abasourdissant Arsenal

Cela a commencé une série de trois défaites consécutives pour l’équipe de Mikel Arteta, avant qu’ils n’obtiennent leur première victoire samedi avec une victoire 1-0 sur Norwich City – une victoire qui a fait sortir les Londoniens du nord du pied de la table.

Arsenal ne conteste plus le titre de Premier League depuis quelques années maintenant et ne fait plus peur à ses adversaires comme avant.

Et Toney, qui était lié à un déménagement aux Emirats cet été, dit qu’il ne peut pas voir les Gunners gagner quoi que ce soit avant un certain temps.

L’attaquant de Brentford a dit Baller parler: « Les fans d’Arsenal vont me battre pour ça, mais vous voyez Arsenal en ce moment et ils ne sont pas les meilleurs.

« Il y avait une différence [between the Championship and the Premier League], ne vous méprenez pas, mais ce n’était pas fou comme : si vous faites une erreur, ça va finir derrière le but.

Toney était cinglant à propos d’Arsenal

« Je n’ai pas vraiment vu ça. Ils étaient bons pour garder le ballon, mais cela ne nous a pas vraiment affecté.

“Ils n’étaient pas aussi fous que je le pensais [they would be]. je ne sais pas si c’était [whether] ils n’étaient pas si bons ou nous étions juste excités car c’était notre premier match et c’était Arsenal et Premier League [and] toutes ces choses entrant dans l’image.

« Je ne les voyais tout simplement pas comme ils étaient. Tu avais l’habitude de regarder Arsenal et de penser [they were] fous et ils allaient gagner ce match, gagner ce match.

« Ces jours-ci, je ne les vois pas gagner de sitôt. »

L’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, pense qu’Arsenal souffre actuellement d’une crise d’identité et, sans changement, poursuivra sa spirale descendante.

Arteta subit une énorme pression pour renverser la vapeur aux Emirats après un début de saison cauchemardesque – le pire du club depuis 67 ans.

Arteta s’est retrouvé sous pression cette saison

La victoire sur Norwich a peut-être levé la pression, mais ce ne sera que temporaire si les Gunners ne continuent pas à marquer des points.

Jordan a déclaré à talkSPORT: “Quels sont-ils? Qu’est devenu Arsenal ? Que sont-ils et que regardons-nous et disons-nous « je comprends ».

«Nous nous sommes assis ici avec une conversation similaire, c’est un cercle toujours décroissant. Nous ne cessons de nous demander quand nous verrons cette traduction de cette personne polie dans les médias en ce manager de football poli sur le terrain.

«Arsenal devrait être Leicester, en compétition contre les grands. Il fut un temps où les grands garçons étaient Arsenal. Ce temps est révolu maintenant.

« Il est clair que le club a besoin d’investissements, il a besoin de joueurs. Deux ou trois, j’ai dit qu’Arsenal serait hors d’Europe, c’est un club de football au bilan, une filiale sans lien de dépendance des entreprises américaines de Stan Kroenke.

« Vous ne pouvez pas permettre que cela continue. Vous devez avoir l’air de diriger un grand club.

