Arsenal ne parvient pas à s’entendre sur les frais d’Aaron Ramsdale

La recherche d’un gardien suppléant se poursuit dans le nord de Londres alors qu’Arsenal ne parvient pas à s’entendre sur les honoraires d’Aaron Ramsdale de Sheffield United. Selon . et Fabrizio Romano, les deux clubs sont encore loin de se mettre d’accord sur un prix pour le jeune gardien anglais.

Le mouvement d’Aaron Ramsdale d’Arsenal s’effondre

Les discussions s’arrêtent entre les clubs

Il est assez clair que le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, évalue Aaron Ramsdale et le veut dans son équipe. En fait, Arsenal a apparemment déjà vu deux offres rejetées cet été. Cependant, Sheffield United a refusé de bouger de son évaluation de Ramsdale à ces deux occasions.

Les clubs se sont à nouveau réunis mercredi pour tenter de trouver une solution. Le gardien de 23 ans a même été exclu de l’équipe de Sheffield United pour sa victoire 1-0 en Coupe EFL contre Carlisle United. Cependant, il semble que les clubs n’aient pas réussi à trouver un accord. Les Blades ne veulent pas perdre leur joueur de la saison de la saison dernière à un prix inférieur à leur évaluation.

Ils ont acheté Ramsdale pour 18,5 millions de livres sterling seulement la saison dernière à Bournemouth. Des rapports suggèrent que la partie du Yorkshire recherche des frais de près de 35 millions de livres sterling. Ce n’est pas quelque chose que les Gunners sont prêts à payer, essayant plutôt de conclure un accord pour un montant d’environ 20 millions de livres sterling. Ramsdale est apparemment désireux de partir même s’il devra peut-être jouer le second violon de Bernd Leno.

Et maintenant pour Arsenal ?

Arsenal a cruellement besoin d’un gardien de but pour remplacer Bernd Leno. Ils ont actuellement Alex Runarsson et le diplômé de l’académie Arthur Okonkwo comme options dans ce département. Runarsson n’avait pas l’air assez bon pour jouer en Premier League la saison dernière alors qu’Okonkwo est un nouveau venu. Donc, aucune de ces options ne semble assez bonne pour un club de la stature d’Arsenal. Ils ont besoin d’une autre option et rapide. L’accord avec Ramsdale semblant peu probable maintenant, Arsenal devra peut-être envisager d’autres gardiens de but. Cependant, les choses pourraient encore changer dans les prochains jours.

