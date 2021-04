“ Arsenal ne s’est pas amélioré depuis le départ d’Arsène Wenger ”, dit Jens Lehmann, mais la légende des Invincibles suggère que Mikel Arteta n’est pas à blâmer au milieu des critiques de Stan Kroene

Jens Lehmann pense que les luttes d’Arsenal dans l’ère post-Arsène Wenger ont mis en évidence à quel point le Français était “ compétent ”.

Les Gunners n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions depuis le départ de Wenger et ont remporté une FA Cup solitaire depuis son départ en 2018 après son passage de 22 ans dans le nord de Londres.

Wenger a fait des merveilles à Arsenal et cela est devenu plus clair depuis son départ

Lehmann a joué pour Arsenal entre 2003-08 et les a également brièvement rejoints en 2011

Wenger a incroyablement assuré la qualification de la Ligue des champions pendant 20 saisons consécutives depuis le début de son mandat à Arsenal, tandis que les Gunners ont terminé cinquième avec son successeur Unai Emery et languissent actuellement dixième sous Mikel Arteta.

Lehmann pense que la qualité de la direction de Wenger s’est davantage accentuée depuis son départ, admettant qu’il était sur-performant pour le propriétaire sous le feu, Stan Kroenke.

Interrogée sur le règne d’Arteta en tant que manager d’Arsenal, la légende des Invincibles a déclaré au talkSPORT Breakfast: «Ce n’est pas à moi de parler de Mikel Arteta mais je peux parler d’Arsène Wenger.

«Il est toujours le manager le plus performant en termes de succès financier et les Kroenke étaient très heureux de l’avoir à bord, et tout Arsenal l’était.

«Si vous comparez la situation avant qu’il ne quitte le club et la situation actuelle, vous ne pouvez pas vraiment dire qu’elle s’est améliorée.

Lehmann a déclaré qu’il était “ fantastique ” que ses anciens coéquipiers puissent se voir confier les rênes à Arsenal

«Cela vous dit quelque chose sur la compétence aux bons endroits. David Dein était là, par exemple, et nous pouvons dire à notre époque que nous avions une grande équipe à Arsenal avec de grands joueurs, et c’est toujours ce pour quoi Arsenal est admiré.

«Maintenant, cela a changé et cela dépend toujours de la décision du manager. Maintenant c’est Mikel Arteta et avant c’était Arsène.

«Si la direction et la propriété du club devaient apporter des changements, cela doit être à un niveau très compétent et ils doivent poser des questions. Et il s’agit de leur demander au début d’une nouvelle ère.

“Si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez probablement dans un an dans la même situation.”

Arteta obtiendra-t-elle le soutien nécessaire pour constituer une équipe de premier plan?

Lundi, le co-fondateur de Spotify, Daniel Ek, a lancé une OPA d’Arsenal – avec l’aide des légendes du club Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira.

Le milliardaire suédois a jeté son chapeau dans le cercle proverbial sur son intérêt pour le club du nord de Londres au milieu des protestations des fans contre le propriétaire actuel.

Et Lehmann a refusé d’exclure de travailler avec ses anciens coéquipiers et a admis que ce serait “ fantastique ” si on leur donnait les rênes d’une manière ou d’une autre.

“Josh Kroenke et son père sont toujours intéressés, et ils aiment rendre les gens heureux”, a ajouté l’Allemand mardi matin.

«Je n’ai rencontré Josh que quelques fois, mais il ne semble pas être intéressé par son club.

«C’est une question de compétence et les gars qui sont là en ce moment sont bons, je connais le PDG, je connais évidemment Edu et ils font au mieux de ses capacités.

«Faire venir des gars comme Thierry, Dennis et Patrick, mes anciens coéquipiers, ce serait fantastique aussi.

«A propos d’un nouveau propriétaire, je ne sais pas si cela fonctionne parce que tout d’abord vous devez savoir si M. Kroenke veut vendre le club, et je ne suis pas au courant.

«Si vous avez ces trois gars, ce sont tous des entraîneurs et des gestionnaires, alors qui fait quoi là-bas? Il pourrait y avoir un conflit d’intérêts, ou un conflit de travail, seront-ils tous sur le terrain?

«Cela semble intéressant, mais à la fin de la journée, j’aimerais voir comment ils structureraient cela. Avoir un ancien joueur de football à bord n’est pas une mauvaise idée. »