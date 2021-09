Arsenal ne signe pas dans la même ligue que la recrue de Man Utd, déclare William Gallas

La décision d’Arsenal de dépenser 50 millions de livres sterling pour la signature estivale de Ben White a été remise en question par William Gallas et il ne peut pas être considéré dans la même fourchette que Raphael Varane.

Pendant que les Gunners scellaient un accord pour blanche de Brighton, Manchester United travaillait sur un transfert pour le défenseur français Varane.

United poursuivait le joueur de 28 ans depuis plusieurs années, mais a finalement conclu un accord pour environ 41 millions de livres sterling, y compris les modules complémentaires à la mi-août.

Ole Gunnar Solskjaer savait qu’il devenait un international très expérimenté, avec trois titres en Liga et quatre victoires en Ligue des champions à son actif. Il a également été sélectionné 81 fois par la France et a remporté la Coupe du monde en 2018.

À l’inverse, Arsenal a décroché les Blancs pour 50 millions de livres sterling. Un défenseur central de 23 ans avec deux sélections en Angleterre et une seule saison à son actif dans l’élite.

Et l’ancien défenseur des Gunners Gallas a remis en question la décision d’Arsenal de signer White.

“Il est difficile pour moi de comprendre pourquoi Arsenal a dépensé 50 millions de livres sterling pour un joueur qui n’a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau et en même temps, Manchester United peut dépenser environ 40 millions de livres sterling pour Varane qui a remporté la Coupe du monde et a quatre titres de Ligue des champions. “, a déclaré Gallas à GentingBet, via le métro.

« Il a remporté le championnat d’Espagne. Tu dois m’expliquer comment c’est possible. C’est peut-être en partie parce que Ben White est anglais.

“Varane n’est pas venu de Brighton”

«Écoutez, Varane est un joueur de classe différente par rapport à Ben White. Ben White est encore jeune. Comme je l’ai dit, Il n’a encore rien prouvé. Comment pouvez-vous mettre un prix de 50 millions de livres sur lui, vous savez ?

« Je ne le connais pas. Je le respecte et j’espère qu’il sera le grand joueur, mais il n’a encore rien prouvé. Vous ne pouvez pas comparer Ben White et Varane, je suis désolé. Ce n’est pas possible.

« Et ce n’est pas parce que c’est un compatriote que je parle comme ça. Il vient du Real Madrid. Il ne venait pas de Brighton, avec tout mon respect pour eux.

White a eu un baptême du feu lors de ses débuts avec les Gunners alors qu’il luttait pour garder Ivan Toney en échec lors de la défaite d’Arsenal à Brentford. L’ancien prêteur de Leeds a alors contracté le Covid-19.

Il est revenu contre Norwich et s’est aligné contre Burnley, où il a reçu un 6/10 par l’Evening Standard. Il a presque accordé un penalty avec une mauvaise passe en retrait et a eu un “vrai sac mélangé” d’un match.

