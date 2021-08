Arsenal obtient un regain de confiance bien nécessaire avec la raclée de West Brom alors que Pierre-Emerick Aubameyang réussit un triplé et Bukayo Saka «exceptionnel»

in

Arsenal a finalement lancé sa saison avec une victoire 6-0 sur West Brom en Coupe Carabao.

Mike Arteta, sous pression, craignait peut-être un éventuel match en peau de banane aux Hawthorns, les Baggies commençant bien la saison dans le championnat.

Aubameyang et Saka ont tous deux été superbes contre West Brom

Toutes les craintes se sont rapidement évaporées alors que Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un superbe triplé avec Nicolas Pepe, Bukayo Saka et Alexandre Lacazette également sur la feuille de match.

Saka était excellent et a dirigé le spectacle pour les Gunners depuis la gauche, avec de nombreux applaudissements du commentateur de talkSPORT Danny Mills.

Aaron Ramsdale a fait ses débuts à Arsenal alors que Martin Odegaard est également entré sur le côté avec Aubameyang commençant par le milieu.

Une équipe inexpérimentée de West Brom a bien commencé mais a pris du retard après 17 minutes.

La performance de Saka a été qualifiée d'”exceptionnelle” par Danny Mills de talkSPORT

Les pieds intelligents de Saka l’ont vu échapper à un certain nombre de défenseurs de Baggies et tirer dans un tir bas que Palmer ne pouvait que pousser dans la direction d’Aubameyang, qui est rentré à bout portant pour le premier but d’Arsenal de la saison.

Arsenal a doublé son avance quelques instants avant la pause, Aubameyang à nouveau le buteur avec une autre finition simple.

Une belle passe en profondeur d’Elneny a été récupérée par Nicolas Pepe, dont le tir a touché le poteau avant de tomber pour que son capitaine tape dans le filet.

L’égalité était presque bouclée dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Aubameyang a fait irruption sur une passe de Saka mais a vu son effort sauvé par Palmer avant que son tir acrobatique ne tombe pour que Pepe se glisse et porte le score à 3-0.

Arsenal a obtenu un regain de confiance bien nécessaire avec sa victoire sur les Baggies

Saka a ajouté un quatrième cinq minutes seulement après la reprise, terminant superbement après un beau coup d’Odegaard.

Mills a déclaré à talkSPORT : « Il a toujours été le joueur le plus brillant d’Arsenal. Il a été exceptionnel. Il fait bouger les choses.

«C’est un objectif brillant. La façon dont il récupère le ballon et veut faire bouger les choses, il cherche à aller de l’avant tout le temps.

Aubameyang a bouclé un triplé avec une frappe de curling bien prise pour porter le score à 5-0.

Alexandre Lacazette a remplacé Xhaka pour ses premières minutes de la saison et a vite fait partie des buts.

Pepe, qui avait frappé la barre quelques instants auparavant, a traversé pour le Français pour marquer un sixième pour les Gunners rampants.

