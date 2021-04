Arsenal parie avec le doute d’Odegaard

04/08/2021

À 07:29 CEST

Arsenal a augmenté son pari sur la Ligue Europa pour doubler ou rien après avoir jeté aux toilettes samedi dernier contre Liverpool ses quelques options pour se battre pour une place continentale en Premier League. ET en quarts de finale, le surprenant Slavia de Prague attend, qui s’est fait un nom dans cette édition de la compétition après avoir éliminé les meilleures équipes comme Leicester et Glasgow Rangers.

Avec l’énorme doute de Odegaard Mikel Arteta fait face au match. Le Norvégien continue avec des problèmes à la cheville et jusqu’à la dernière minute, on ne saura pas s’il pourrait être du match.

Qui ne sera pas sûr est le dos gaucher Kieran Tierney. Hier, les mauvais présages se sont confirmés et il va devoir s’arrêter entre quatre et six semaines pour une entorse au genou. Cédric Il prendra sa place dans un onze où Arteta devrait garder très peu, car la vie de l’entraîneur basque va au rendez-vous. Les résultats ne sont pas tout à fait avec lui cette saison et une glissade pourrait être fatale pour ses intérêts.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Arsenal: Enregistrer; BellerÍn, Holding, Gabriel, Cédric; Partey, Elneny; Saka, Odegaard, Pepe; Lacazette.

Slavia Prague: Vagner; Bah, Zima, Hromada, Boril; Trous, Sevcik; Sima, Stanciu, Olayinka; Kuchta.

Arbitre: Andreas Ekberg (Suède).

Stade: Emirates Stadium. Derrière des portes closes.

Heure: 21.00