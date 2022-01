Arsenal perd contre Forest de 2e rang dans le choc de la FA Cup

Arsenal n’a pas réussi à transférer sa forme améliorée de Premier League à la FA Cup, s’inclinant 1-0 contre Nottingham Forest, deuxième division, dimanche lors du deuxième grand choc du troisième tour.

En concédant un but à la 83e minute au City Ground, Arsenal est devenu la victime la mieux classée au stade de la compétition qui voit les équipes de Premier League participer au tirage au sort.

La démonstration d’Arsenal était si inepte que l’équipe de Mikel Arteta n’a pas réussi à tirer cadré contre Forest, un ancien champion d’Europe qui a connu des moments difficiles depuis le début du siècle et est neuvième du championnat.

Cela contrastait fortement avec les récentes performances d’Arsenal en Premier League qui ont contribué à hisser l’équipe aux positions de la Ligue des champions. Pas plus tard que la semaine dernière, Arsenal a dominé le leader et champion en titre Manchester City avant d’imploser après un carton rouge en seconde période.

La FA Cup a réservé quelques surprises au troisième tour, pas plus que Newcastle s’inclinant à domicile face au troisième niveau de Cambridge United samedi.

Il semblait y avoir la possibilité de deux autres chocs plus tôt dans les premiers matchs de dimanche, Tottenham et Liverpool prenant du retard à domicile face à des adversaires de troisième niveau uniquement pour éviter l’embarras.

Un peu de chance – ou peut-être était-ce une précision extrême – s’est avéré crucial dans le revirement de Tottenham contre Morecambe.

Alors que son équipe menait 1-0 après 73 minutes, le milieu de terrain de Tottenham Harry Winks a envoyé un coup franc près du drapeau de coin sur l’aile gauche et le ballon a volé au-dessus de tout le monde et dans le coin supérieur.

« Celui-là je voulais dire, » dit Winks en riant.

Les remplaçants Lucas Moura et Harry Kane ont ajouté d’autres buts dans les cinq dernières minutes pour sceller une victoire 3-1 pour les Spurs, qui ont privé Morecambe d’une place au quatrième tour pour la première fois de leurs 101 ans d’histoire.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, fait un geste lors du match de football du troisième tour de la FA Cup anglaise entre Nottingham Forest et Arsenal au City Ground, Nottingham, Angleterre, le dimanche 9 janvier 2022. (AP Photo/Rui Vieira)

Liverpool a gagné 4-1 mais a commencé son retour beaucoup plus tôt, égalisant sept minutes après avoir pris du retard à la 27e face à Shrewsbury.

Kaide Gordon, l’un des cinq joueurs de l’académie a débuté dans une jeune formation de Liverpool, est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du club – à 17 ans et 96 jours – avec un but froidement pris pour 1-1 avant que Fabinho ne marque de chaque côté de un but culotté de son compatriote brésilien Roberto Firmino, qui est entré en jeu en tant que remplaçant.

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, était de retour dans l’abri après avoir passé du temps en isolement à la suite d’un test positif pour le coronavirus, qui est intervenu au milieu d’une épidémie au club qui a conduit à la fermeture du terrain d’entraînement pendant deux jours.

« C’était l’équipe que nous pouvions aligner aujourd’hui et les garçons ont très bien fait », a déclaré Klopp à propos de son équipe de fortune.

West Ham a remporté un match de première division contre Leeds 2-0, le premier but crucial – marqué par Manuel Lanzini – attribué de manière controversée après un hors-jeu potentiel contre Jarrod Bowen. Les joueurs de Leeds s’en sont plaints sur le terrain, et son président l’a fait via son compte Twitter.

Bowen a ajouté un deuxième dans le temps d’arrêt alors que Leeds a effectué une sortie au troisième tour pour la neuvième fois au cours des 12 dernières saisons.

Les équipes de Premier League Wolverhampton et Norwich ont également progressé après avoir battu les équipes de ligue inférieure Sheffield United (3-0) et Charlton (1-0), respectivement.

PÉTULANCE DU JOUEUR

La plupart des grandes équipes ont utilisé le troisième tour pour donner du temps de jeu à leurs membres marginaux, mais deux joueurs en particulier n’ont pas profité de leur opportunité.

L’arrière gauche d’Arsenal, Nuno Tavares, a subi l’ignominie d’être remplacé à la 34e minute contre Forest en raison d’une mauvaise performance. Il a réagi en jetant ses gants au sol de frustration avant de prendre place dans la pirogue.

Le milieu de terrain de Tottenham Tanguy Ndombele, quant à lui, était sensiblement lent alors qu’il sortait du terrain la tête baissée après avoir été remplacé alors que son équipe perdait contre Morecambe. La comparaison avec ses coéquipiers Bryan Gil et Dele Alli, qui ont également été éliminés dans le cadre d’un triple changement et ont sprinté pour ne pas perdre de temps, était frappante.

Ndombele, signataire du record des Spurs, a marché directement dans le tunnel au lieu de regarder la riposte de son équipe.

« J’étais un joueur et il m’arrivait parfois que quelqu’un n’était pas satisfait de ma performance », a déclaré le manager de Tottenham Antonio Conte pour tenter de minimiser l’incident.