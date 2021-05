Arsenal peut faire appel à Kieran Tierney, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang pour un affrontement décisif en Ligue Europa avec Villarreal

Aussi pauvre qu’Arsenal était au match aller contre Villarreal, il faut dire qu’ils étaient sans trois de leurs joueurs les plus importants dès le départ.

Et à la réflexion, étant deux buts et un homme à terre après 57 minutes, 2-1 avec un but crucial à l’extérieur doit être considéré comme un très bon résultat pour Mikel Arteta.

.

Le penalty de Nicolas Pepe a donné espoir à Arsenal contre Villarreal

D’autant plus que ces trois hommes – Kieran Tierney, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang – se sont tous complètement rétablis dans la semaine.

Aubameyang n’était disponible que comme remplaçant en Espagne, tandis que Tierney et Lacazette étaient blessés, même si la sélection de l’équipe d’Arteta était encore assez étrange, utilisant Emile Smith Rowe comme un faux n ° 9.

Le trio sera disponible pour Arteta aux Emirats alors que l’Espagnol affrontera un match décisif pour la saison.

Alors qu’Arsenal languit en neuvième, ils s’accrochent à de minces espoirs de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine, mais tout cela pourrait être oublié avec le succès de la Ligue Europa.

.

Arteta pourrait être en difficulté à moins qu’Arsenal ne remporte la Ligue Europa

Non seulement il offrirait un trophée, mais il réserverait également une place en Ligue des champions pour la première fois depuis 2016/17.

Cependant, perdez et Arteta aurait de la chance d’éviter le sac. L’homme de la pirogue opposée jeudi, Unai Emery, a été limogé par les Gunners avec un meilleur bilan après un nombre similaire de matchs.

Nous détestons les clichés, mais le terme «faire ou casser» n’a jamais été aussi approprié.

Dans cet esprit, Arteta va sûrement jeter la science du sport par la fenêtre et choisir ses joueurs les plus importants, quelle que soit la condition physique du match?

.

Tierney est de retour dans l’équipe mais peut manquer de netteté du match

Lacazette n’est plus en vedette depuis le 18 avril, tandis que Tierney est absent depuis un peu plus d’un mois.

L’attaquant français Lacazette est le meilleur buteur des Gunners cette saison, et ils doivent en marquer au moins un pour avoir une chance, mais il y a un cas que Tierney est encore plus important.

Alors qu’Arsenal dispose de nombreux renforts offensifs, ils ont été contraints d’utiliser le milieu de terrain Granit Xhaka à l’arrière gauche en l’absence de Tierney.

.

Lacazette est aussi disponible pour Arteta

Et Arteta a vraiment besoin de Xhaka aux côtés de Thomas Partey au milieu de terrain pour celui-ci, étant donné que Dani Ceballos est suspendu suite à son carton rouge au match aller.

C’est pourquoi nous pensons que Tierney commencera, mais Arteta peut faire preuve de prudence avec Lacazette et l’amener si nécessaire.

Ailleurs, David Luiz est le seul autre problème de blessure à la suite d’un coup contre Newcastle, et Pablo Mari est susceptible de s’associer à Rob Holding en défense.

Comment Arsenal pourrait s’aligner

Cette équipe des Gunners peut-elle remporter la victoire dont elle a besoin contre Villarreal?