« Arsenal peut remporter le titre de Premier League sous Mikel Arteta », affirme Jack Wilshere alors que l’ancien coéquipier Sol Campbell salue le rétablissement des Gunners d’un début de saison cauchemardesque

Mikel Arteta a été soutenu pour mener Arsenal au titre de Premier League au cours des prochaines saisons.

Les anciennes stars des Gunners Jack WIlshere et Sol Campbell pensent tous deux que l’Espagnol a ce qu’il faut pour redonner de la gloire à la moitié rouge et blanche du nord de Londres, après la superbe reprise de l’équipe ce trimestre.

getty

Mikel Arteta a été pressenti pour ramener Arsenal au sommet

Arsenal a connu un début de saison cauchemardesque, qui a vu les hommes d’Arteta perdre leurs trois premiers matches.

Cela comprenait une défaite 2-0 lors du match d’ouverture de la nouvelle campagne contre le promu Brentford, lors du tout premier match de haut niveau des Bees, suivi d’une autre défaite 2-0 contre Chelsea et d’une mutilation 5-0 aux mains de Man City. .

La légende des Gunners, Martin Keown, a même donné un pourboire aux Gunners pour une bataille de relégation pas plus tard qu’en septembre, lorsque le club était assis au bas du tableau avec zéro point et zéro but.

Mais un remarquable regain de forme a vu Arsenal monter en flèche, l’équipe d’Arteta entrant en 2022 dans les quatre premiers ainsi que les demi-finales de la Coupe Carabao.

La star locale Saka a connu une superbe saison pour Arsenal et a joué un rôle énorme dans leur quête d’un top quatre

Ils sont maintenant pressentis pour un retour au football de la Ligue des champions, avec les jeunes remarquables Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Martin Odegaard en vedette au cours des derniers mois.

Et l’ancien Gunner Wilshere – qui a repris l’entraînement au club ces derniers mois – est convaincu qu’Arteta a jeté les bases d’une équipe qui peut être très difficile au sommet très bientôt.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir Arteta mener cette équipe d’Arsenal au titre de Premier League, Wilshere a déclaré à Drivetime sur talkSPORT : « Je pense qu’avec le bon soutien et amener les bons joueurs…

«Il a définitivement une structure et une philosophie claires sur la façon dont il voit le football et la façon dont il veut jouer.

talk-sport

Wilshere pense qu’Arteta a ce qu’il faut pour ramener Arsenal à la conquête des trophées

« Écoutez, ils ne vont pas gagner la ligue cette année, mais dans les deux ou trois prochaines années s’ils peuvent entrer dans le top quatre, obtenir quelques grosses recrues, leur donner le temps de s’installer et de voir comment le manager veut eux à jouer.

« Alors je vais le mettre là-bas – je pense qu’ils peuvent [win the Premier League title], Ouais. »

Campbell a fait écho à l’affirmation de son ancien coéquipier et a également salué Arteta et sa jeune équipe pour leur superbe rétablissement après leur début de campagne cauchemardesque.

« J’ai vu Jack parler… dans les deux ou trois prochaines années s’ils font venir les bons joueurs, il y a une possibilité, oui bien sûr qu’il y en a », a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast.

« Ils sont si proches.

Les jeunes canons tirent sous Arteta

«Pour le moment, Man City ne fait que rouler, ils sont incroyables la façon dont ils rangent les équipes, à la fois dans des matchs serrés et avec de gros scores. Cela montre qu’ils ont cette fantastique mentalité de gagnant qu’ils peuvent garder leur sang-froid dans des matchs serrés et aussi épater les équipes.

« Mais Arsenal, je pense que oui, s’ils ont les bons joueurs, pourquoi pas ?

« Ils vont très bien, Arteta les a fait virer, ils ont également eu de gros résultats – 5-0 contre Norwich et 4-1 à Leeds – si vous voulez montrer votre détermination, vous devez battre des équipes comme qu’en bas, balayez-les et continuez.

« Ils vont vraiment très bien. Quelques-uns des résultats n’ont pas été au rendez-vous et ils ont mal commencé la saison, mais ils se sont rétablis.

« C’est un excellent test pour eux, mais je pense qu’ils peuvent aller jusqu’au bout.

« Ils ont des joueurs fantastiques qui sont en grande forme. Martinelli, Odegaard, Smith Rowe, tous ces joueurs jouent bien, Ramsdale a apporté tellement de vie à l’équipe.

« Alors pourquoi pas [win the league] – Allez-y! »

