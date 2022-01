Arsenal portera du blanc en FA Cup dans le cadre de la campagne contre le crime contre les couteaux avec adidas soutenu par Ian Wright et Idris Elba

Arsenal retirera le rouge emblématique de son kit pour jouer tout en blanc pour la rencontre de la FA Cup contre Nottingham Forest dimanche afin de sensibiliser le public au crime au couteau et à la violence chez les jeunes.

Depuis la fondation du club en 1886, les Gunners ont toujours joué sous une forme ou une autre en rouge, mais à cette occasion, les hommes de Mikel Arteta porteront pour la première et unique fois le maillot blanc « domicile ».

Arsenal

Kieran Tierney, Gabriel Martinelli et Nuno Tavares parmi les joueurs portant le kit spécial tout blanc

Fabriqué comme d’habitude par Adidas, le maillot ne sera pas disponible à la vente, mais les kits portés par les 10 joueurs de champ débutants seront offerts à plusieurs organisations qui aident à lutter contre le crime au couteau et la violence chez les jeunes.

La légende d’Arsenal Ian Wright est un élément clé de l’initiative entre le club et Adidas qui s’appelle ‘No More Red’ et a déclaré : nous travaillons tous ensemble pour créer un meilleur environnement pour les jeunes.

𝗡𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗥𝗲𝗱 ⚪ L’année dernière, un nombre record d’adolescents ont été assassinés à Londres. Il est temps de faire un vrai changement, par de vraies actions. Notre chemise blanche n’est pas à vendre, à but non lucratif. Plus de rouge. pic.twitter.com/jnmE4b0GpC – Arsenal (@Arsenal) 7 janvier 2022

« Le maillot deviendra un symbole de positivité dans la communauté, donné aux individus et aux organisations qui redonnent à la communauté et créent un environnement positif pour les jeunes. »

Instagram : itvfootball

Ian Wright est un élément essentiel de l’initiative

L’initiative a été mise en place après qu’un record de 30 crimes au couteau chez des adolescents à Londres a été signalé en 2021, le niveau le plus élevé depuis 2008.

Arsenal

Emile Smith Rowe et Bukayo Saka s’apprêtent à porter le maillot blanc lors du match de la FA Cup dimanche

L’acteur hollywoodien et fan d’Arsenal, Idris Elba, travaille également aux côtés de Wright en tant que mentor et a ajouté : faire, où rien ne peut facilement devenir quelque chose de dangereux.

« S’il n’y a toujours pas d’options pour cette période après l’école, nous verrons toujours des gangs se former. Créons des options pour ces jeunes.

UNI

Mourinho a refusé le retour de Ronaldo 2018… CINQ révélations exclusives de United

GRATUITS

Ne dépensez pas d’argent, découvrez le meilleur transfert gratuit de janvier d’EDGE XI disponible

chuchotements

Origi et Lingard déménagent ? EDGE rassemble les plus grandes rumeurs de transfert de janvier

RIVALITÉ

5 matchs emblématiques de Chelsea contre les Spurs alors que la rivalité de Londres reprend en demi-finale de la Coupe Carabao

Retour à la maison

Alors qu’Antonio fait face au retour de Chelsea – voici comment s’en sont sortis les anciens anciens patrons

FÂCHÉ

Les fans d’Angry Man United provoquent l’effondrement des réseaux sociaux après la défaite contre les Wolves