Arsenal, pour se racheter contre le nouveau venu Norwich

09/11/2021 à 12:02 CEST

L’Arsenal de Mikel Arteta revient après la rupture de l’équipe nationale avec la pression suffocante de gagner et de convaincre contre Norwich City, récemment promu. Les Gunners ont perdu leurs trois premiers matches de Premier League, dont une victoire 5-0 contre Manchester City de Pep Guardiola lors de la troisième et dernière journée.

L’entraîneur espagnol, en fait, est désigné par le conseil d’administration de Londres et est le candidat numéro un pour être le premier entraîneur limogé de la saison.. Son Arsenal ne finit pas carburateur, ni en football ni en termes de résultats, et il ne disputera pas de compétition européenne pour la première fois depuis la saison 1995/96, chose qui a déclenché des alarmes à l’intérieur de l’Emirates Stadium.

Jamais auparavant l’équipe de Londres n’avait commencé avec un si mauvais bilan de son histoire : elle compte trois défaites, neuf buts encaissés et aucun en faveur.. Ce n’est qu’en Carabao Cup qu’ils ont eu un peu de baume : ils ont battu West Brom (0-6) à domicile et riposté pour les premières défaites de la saison.

Une situation plus que critique

Arsenal vit une crise permanente. Après une saison marquée par de mauvais résultats en Premier League, l’élimination des demi-finales de la Ligue Europa a signifié l’éloignement des compétitions européennes. C’est aussi l’équipe qui a le plus gagné en Ligue des champions (88) sans jamais avoir remporté le titre..

La dernière fois qu’une équipe a commencé une saison de manière aussi désastreuse (dans ce cas, Wolverhampton), elle n’a pas pu inverser la situation et a fini par frapper ses cellules lors de la relégation.. Impensable pour un Arsenal talentueux et l’une des équipes les plus puissantes du football britannique.