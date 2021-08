Arsenal pourrait désormais déménager pour un joueur de 24 ans qui fera ses débuts en PL aujourd’hui

in

Athéna Photos/.

L’Arsenal de Mikel Arteta pourrait désormais faire un pas pour le gardien de Newcastle United Freddie Woodman, selon The Chronicle.

C’est quoi l’histoire?

Le Chronicle a rapporté que le manager d’Arsenal Arteta pourrait tourner son attention vers le gardien de Newcastle Woodman.

Les Gunners sont incapables de signer Aaron Ramsdale de Sheffield United.

Arsenal veut un gardien de but, et Woodman pourrait être de retour sur leur radar.

Les Gunners ont en fait discuté d’un accord d’échange pour Joe Willock avec Newcastle plus tôt cet été.

Le milieu de terrain est passé vendredi à Newcastle sous contrat à durée indéterminée.

Serena Taylor/Newcastle United via .

Un transfert d’Arsenal pourrait-il avoir lieu ?

Quand tout le monde à Newcastle est en forme, alors Martin Dubravka est le gardien de premier choix.

Karl Darlow est également une option pour le manager Steve Bruce.

Il est peu probable que Woodman joue beaucoup cette saison, et un déménagement à Arsenal pourrait lui plaire.

Stu Forster/.

Oui, Bernd Leno est le gardien de premier choix d’Arsenal, mais l’international allemand fait des erreurs.

Woodman, qui n’a que 24 ans, pourrait alors intervenir et s’imposer comme le gardien numéro un du manager Arteta.

Woodman a bien fait pendant ses périodes de prêt à Swansea City dans le championnat, et la chance de jouer pour un grand club comme Arsenal pourrait lui plaire.

Oui, l’Anglais n’a pas joué une seule fois en Premier League, mais il pourrait s’avérer être un joyau.

Fait intéressant, Woodman fera ses débuts en Premier League aujourd’hui lorsque Newcastle affrontera West Ham United.

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a déclaré sur le site officiel du club qu’avec Dubravka blessé et Darlow toujours en convalescence, l’Anglais de 24 ans débutera contre les Hammers.