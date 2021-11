Arsenal pourrait signer un joueur qui souffle Pepe hors de l’eau – notre point de vue

Photo de DANIEL LEAL-OLIVAS/. via .

Arsenal aimerait apparemment Domenico Berardi – et Nicolas Pepe devrait s’inquiéter.

Selon Fanta Calcio, Arsenal serait très intéressé par la signature de l’ailier de Sassuolo lors du mercato de janvier.

Et si cela se concrétise, c’est un joueur qui pourrait faire sauter Pepe hors de l’eau dans le nord de Londres.

Pas en termes de prix, car Pepe, qui a coûté 72 millions de livres sterling, sera encore la signature du record de tous les temps des Gunners pendant un certain temps encore.

Mais d’après ses statistiques, il est juste un joueur plus grand et meilleur que Pepe.

Tête à tête

Depuis le début de la campagne 2019-2020, le joueur de 27 ans a marqué 36 buts, ce qui, pour un joueur de large, est un retour sensationnel.

Berardi a également récolté 21 passes décisives au cours de la même période.

Et l’énigme d’Arsenal n’a réussi que 25 buts, ce qui n’est en aucun cas un mauvais record, mais Berardi, qui a aidé l’Italie à remporter l’Euro 2020 en juillet, est un joueur plus fort.

Si les Londoniens du nord optent pour Berardi, ce sera Pepe qui abandonnera le premier XI.

En fait, il l’a déjà fait et c’est peut-être pourquoi Mikel Arteta et Edu s’intéressent à la star italienne en premier lieu.

Le plus gros problème de Pepe est la cohérence – ou le manque de cohérence – et jusqu’à ce qu’il puisse réaliser de grandes performances régulièrement, il ne sera jamais un joueur de 72 millions de livres sterling.

