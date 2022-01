Arsenal pourrait vendre 1 million de livres sterling en signant Edu à l’Atletico, Arteta l’a qualifié de « qualité différente »

Photo de Ryan Pierse/.

Les spéculations se multiplient concernant le défenseur d’Arsenal Cedric Soares.

Samedi, le Daily Mail a rapporté que l’Atletico Madrid aimait le joueur polyvalent d’Arsenal, qui a été signé par Edu pour 1 million de livres sterling il y a 18 mois, après avoir initialement rejoint en prêt.

Ce rapport affirmait que les Gunners étaient réticents à décharger l’international portugais.

Cependant, une autre histoire de transfert d’une publication différente a laissé entendre que les Londoniens du nord pourraient bien accepter de laisser l’ancienne star de Southampton partir.

Selon talkSPORT, Arsenal pourrait être disposé à autoriser le joueur à rejoindre l’Atletico.

Logique?

Absolument.

Cédric a impressionné le manager d’Arsenal Mikel Arteta par son attitude et son professionnalisme, mais seulement 215 minutes de football en Premier League cette saison montrent que l’arrière droit portugais est loin de jouer régulièrement.

Takehiro Tomiyasu ne sera pas déplacé mais, avec Cedric étant également capable de jouer à l’arrière gauche, Kieran Tierney et Nuno Tavares ont cette position cousue efficacement.

Arteta est bien conscient de ses prouesses offensives, ayant dit ceci en 2020 : « Il est d’une qualité différente dans la zone d’arrière latéral que ce que nous avons. C’est un joueur doué et technique et c’est probablement le meilleur que nous ayons dans le dernier tiers pour prendre la bonne décision et attaquer également la surface.

Cependant, il semble perdre de précieuses années de son apogée et honnêtement, le joueur de 30 ans sauterait probablement sur l’occasion de rejoindre les champions de la Liga.

