Arsenal pourrait vendre un “as frustrant”, Odegaard dit qu’il est le “joueur le plus rapide de l’équipe”

Selon The Telegraph, Arsenal est ouvert aux offres pour Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaquant gabonais est incontestablement un grand talent. Après tout, il a remporté le Soulier d’or une fois, mais au cours des 18 derniers mois, il a légèrement perdu la tête.

En effet, Aubameyang n’a marqué que 10 buts en Premier League la saison dernière, et à l’âge de 32 ans, il est difficile de le voir démarrer et frapper une autre vitesse.

Il y a une raison pour laquelle Paul Merson l’a qualifié de ” frustrant ” l’année dernière, et c’est parce que ses performances ont baissé.

Cependant, il est toujours un joueur dangereux à son époque. Après tout, Martin Odegaard l’a qualifié de “joueur le plus rapide de l’équipe” la saison dernière.

Après un an et demi à souffler le chaud et le froid, Arsenal ne considère plus son capitaine comme indispensable, et ils sont désormais ouverts aux offres pour lui.

Malheureusement, The Telegraph est amené à croire que les Gunners pourraient avoir du mal à déplacer l’attaquant en raison de son salaire gigantesque.

Aubameyang n’a signé son nouvel accord exceptionnel que l’été dernier, mais avec les Gunners cherchant déjà à encaisser, il semble que lui donner ce nouvel accord ait pu être une erreur.

Reste à savoir si Aubameyang part ou non, mais laisser partir votre capitaine lorsque votre club est dans une situation désespérée est une stratégie audacieuse et potentiellement imprudente.

C’est certainement une situation à surveiller alors que nous entrons dans les derniers jours de ces montagnes russes d’une fenêtre estivale.

