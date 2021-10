Arsenal prêt à affronter Manchester City dans la course aux transferts pour signer le contrat avec le rebelle de Barcelone Sergi Roberto gratuitement alors que les géants espagnols s’attaquent aux problèmes financiers

Arsenal est prêt à se battre avec Manchester City pour obtenir la signature de Sergi Roberto de Barcelone, selon des informations.

Le joueur de 29 ans, qui a commencé sa carrière en tant que milieu de terrain, est passé au poste d’arrière droit dans sa jeunesse pour intégrer une équipe composée d’Andres Iniesta, Javier Mascherano, Sergio Busquets et Ivan Rakitic.

Roberto n’a pas l’intention de signer un nouvel accord avec Barcelone, pour le plus grand plaisir d’Arsenal et de Man City

Roberto est entré dans la dernière année de son contrat au Camp Nou et rejetterait apparemment toute nouvelle proposition du club afin de relever un nouveau défi.

Le média Fichajes affirme que les négociations sur une prolongation de contrat ont échoué, malgré l’offre internationale espagnole d’accepter une baisse de salaire pour son club d’enfance.

Roberto a remplacé Dani Alves à l’arrière droit lorsque le Brésilien a quitté le Barça et a fait 315 apparitions pour le blaugrana.

Avec la star polyvalente à la recherche d’un contrat à long terme, la nouvelle aurait alerté à la fois Arsenal et Man City.

Le joueur de 29 ans a joué dans une multitude de positions différentes pour le Barça afin d’accueillir les stars les plus glamour

Roberto a disputé deux matchs et une passe décisive en 11 apparitions cette saison sous Ronald Koeman et a remporté six titres de LaLiga et la Ligue des champions à deux reprises.

Cependant, il a été réduit aux larmes plus tôt dans la saison après avoir été hué par ses propres supporters pour sa performance lors de la défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Et Gerard Pique a critiqué la réaction des supporters envers son coéquipier, en déclarant : « Les sifflets envers Sergi Roberto sont blessants.

«Je voudrais rappeler aux gens qu’il est un milieu de terrain, pas un ailier. Il a fait un sacrifice pour s’adapter à cette position sur le terrain.

C’est Roberto qui a marqué *ce* but contre le PSG en 2017

Pour déclencher des scènes de célébrations sauvages au Camp Nou

« Les gens sont libres de s’exprimer mais je n’aime pas les sifflets, ils n’aident pas.

«Je connais la personne, c’est un être humain spectaculaire et il veut plus que tout que ce club réussisse. Je suis très blessé par cela.