Arsenal est prêt à sanctionner une offre de 40 millions d’euros pour Dominik Szoboszlai, bien que le RB Leipzig ne se sépare pas du talisman hongrois sans combat, selon un rapport.

Szoboszlai, 21 ans, est l’un des meneurs de jeu les plus prometteurs du football européen. L’as hongrois fait partie du système Red Bull depuis 2018 et a déménagé de Salzbourg à Leipzig en 2020. Ce faisant, il est devenu le joueur hongrois le plus cher de l’histoire après avoir perçu des frais de 20 millions d’euros.

Une blessure a fait en sorte que ses débuts à Leipzig devaient attendre cette saison. Mais depuis ce jour, Szoboszlai n’a pas perdu de temps à s’imposer en Allemagne.

Il a inscrit sept buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Cette forme l’a vu réapparaître sur le radar d’Arsenal, selon Caught Offside.

Citant le média espagnol Todofíchájés, l’attention de Mikel Arteta est revenue à Szoboszlai après avoir manifesté son intérêt alors qu’il était à Salzbourg.

Le milieu de terrain aurait une clause libératoire de 60 millions d’euros dans son contrat. Cependant, Arsenal pense qu’une offre d’environ 40 millions d’euros est plus appropriée.

Szoboszlai souhaite un changement en Premier League

Une telle offre n’arrivera probablement pas avant l’été prochain au plus tôt. En effet, Arsenal a apparemment désigné la fenêtre d’été 2022 comme le moment d’intensifier son intérêt.

Pour sa part, Szoboszlai serait « désireux » de passer en Premier League, bien que convaincre Leipzig de vendre ne sera pas facile.

Leipzig hésite à négocier pour un joueur qu’il vient de signer. Si attendre l’été prochain adoucira leur position, seul le temps nous le dira.

Quoi qu’il en soit, si Szoboszlai continue de se développer au cours de la saison, l’offre de 40 millions d’euros proposée par Arsenal pourrait rapidement s’avérer insuffisante de toute façon.

Arsenal émerge en tant que prétendant à Wijnaldum

Pendant ce temps, Arsenal a jeté son chapeau dans le ring pour débarquer le milieu de terrain instable du PSG Georginio Wijnaldum le mois prochain, selon une source fiable.

L’ancien homme de Liverpool est « ouvert » à un retour en Premier League après avoir quitté Anfield cet été. Mais depuis son départ, les choses ne se sont pas bien passées pour Wijnaldum, qui a eu du mal à impressionner Mauricio Pochettino.

Wijnaldum n’a effectué que 10 départs dans toutes les compétitions, rivalisant avec Marco Verratti, Danilo Pereira, Leandro Parades, Ander Herrera et Idrissa Gueye au milieu de terrain central. En octobre, il a admis qu’il n’était « pas complètement heureux » en raison de son manque de temps de jeu.

Maintenant, Sky Sports suggère qu’Arsenal est « considéré comme une destination potentielle » pour le milieu de terrain. Cependant, TEAMtalk a appris que le directeur sportif Leonardo avait clairement indiqué que le club n’était pas prêt à le laisser partir.

Les sentiments de Sky sont similaires, mais si le PSG changeait d’avis et le laissait partir en prêt, Arsenal aurait plus qu’un intérêt passager.

