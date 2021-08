Arsenal prêt à rouvrir la récente voie de négociation alors que l’intérêt des attaquants augmente

in

Une nouvelle voie d’évacuation s’est ouverte pour l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah alors que le meilleur buteur anglais des moins de 21 ans semble enfin progresser au niveau senior, selon les rapports.

Le potentiel de Nketiah est clair, mais à l’âge de 22 ans, il ne s’est pas encore imposé en Premier League. Il a 38 apparitions dans l’élite à son actif avec Arsenal, dont il a marqué cinq buts. On est loin de sa forme pour les U21 anglais, pour qui il a inscrit 16 buts en 17 sélections entre 2018 et 2021.

A un an de son contrat, l’attaquant devrait quitter Arsenal cet été. Cependant, il doit choisir sa prochaine destination avec soin. Une période de prêt à Leeds United ne s’est pas déroulée comme prévu lors de la saison 2019-2020, il doit donc trouver un endroit où il sera garanti de continuité.

Un certain nombre d’équipes de Premier League ont déjà été liées à Nketiah. Par exemple, le mois dernier, West Ham et Crystal Palace ont été pressentis pour l’emmener à travers Londres. Mais sa dernière option le ferait à nouveau sortir de la capitale.

Selon The Sun, Brighton souhaite signer Nketiah et a mis de côté les fonds pour le poursuivre.

Trouver un attaquant fiable est une priorité pour Brighton, qui s’est créé de nombreuses occasions la saison dernière mais n’a marqué que 40 buts en 38 matchs de Premier League. Leur meilleur buteur était Neal Maupay avec seulement huit buts. S’ils peuvent trouver un buteur plus constant, ils pourraient se retrouver plus près du milieu de tableau que de la zone de relégation.

Ils ont maintenant identifié Nketiah comme leur principale cible dans ce département, rapporte The Sun. Le journal affirme qu’ils espèrent conclure un accord pour environ 20 millions de livres sterling.

Les autres admirateurs de Nketiah au Palace estiment que le prix demandé est trop élevé, mais Brighton a plus confiance en son objectif et pourrait offrir un montant acceptable.

Ils ont déjà négocié une fois avec Arsenal cet été, vendre Ben White aux Gunners pour 50 millions de livres sterling. Il semble que ce sera une bonne affaire pour les deux clubs et ils espèrent peut-être un résultat similaire avec Nketiah.

Arsenal doit le décharger, tandis que Brighton a besoin d’un avant-centre, donc un accord pourrait convenir aux deux clubs s’ils jugent le prix juste.

Brighton évalue les options de l’attaquant

Un autre attaquant lié à un déménagement au stade Amex récemment est Odsonne Edouard du Celtic.

Football Insider a rapporté plus tôt cette semaine que Celtic et Brighton sont en pourparlers sur un changement d’été, avec les représentants du joueur également impliqués dans les négociations.

Edouard est avec les Bhoys depuis quatre saisons, dont la première a été prêtée par le Paris Saint-Germain.

L’accord est devenu permanent à l’été 2018 et il lui reste un an de contrat à courir. Cela signifie que le club d’achat détient tous les as dans les négociations.

Edouard a également un prix d’environ 20 millions de livres sterling, donc Brighton doit décider qui serait le meilleur rapport qualité-prix.

