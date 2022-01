Arsenal publie un kit unique entièrement blanc pour le choc de la FA Cup contre Nottingham Forest dans le cadre de la collaboration adidas anti-crime au couteau avec Ian Wright et Idris Elba pour une superbe initiative

Arsenal et de beaux kits semblent aller de pair, mais ce week-end, le club jouera dans un numéro entièrement blanc pour une raison très spéciale.

Les Gunners enfileront une bande unique entièrement blanche contre Nottingham Forest dans le cadre du lancement de l’initiative de sensibilisation No More Red et de lutte contre le crime contre les couteaux avec adidas.

Arsenal portera ce kit contre Nottingham Forest dimanche

Wright a mené la campagne avec Elba

La star d’Arsenal Saka apparaît également dans la vidéo d’initiative

Les kits ne seront pas en vente au public, mais uniquement décernés aux personnes qui font une différence particulière pour la communauté.

Sur le site Web du club, une déclaration explique : « No More Red s’appuiera sur Arsenal dans le travail de la communauté avec les jeunes de la capitale, ainsi que de fournir des espaces plus sûrs et positifs pour les jeunes et de mettre en lumière des individus talentueux qui font une différence positive. dans leur communauté.

Dans une vidéo brillamment réalisée publiée sur les réseaux sociaux, l’acteur Idris Elba et la légende du club Ian Wright ont aidé à véhiculer la campagne, après la confirmation d’un record de 30 décès par crime chez les adolescents à travers Londres en 2021.

« Chaque jeune mérite la possibilité de s’exprimer », a déclaré Wright sur le site Web du club.

« La possibilité d’exister dans un environnement sûr. L’opportunité de vivre à l’abri de la peur de la violence.

« Nous ne pouvons jamais accepter les pertes de vie à cause de la violence chez les jeunes comme « normale » dans notre ville et il est si important que nous travaillions tous ensemble pour créer un meilleur environnement pour les jeunes.

« En offrant aux jeunes plus d’endroits pour faire du sport, plus de soutien et un accès à des personnes qui peuvent les inspirer, ensemble, nous pouvons aider à faire une différence pour les jeunes de Londres. »

Le fan des Gunners, Elba, fondateur de Don’t Stab Your Future et mentor dans le cadre de No More Red, a ajouté : « À partir du moment où les jeunes quittent l’école, jusqu’au moment où ils sont à la maison avec leur famille, il y a souvent un vide, un pic dangereux de rien à faire, où rien ne peut facilement se transformer en quelque chose de dangereux.

Le kit ne sera pas disponible à la vente

« S’il n’y a toujours pas d’options pour cette période après l’école, nous verrons toujours des gangs se former. Créons des options pour ces jeunes.

Les dix maillots portés par les joueurs de champ lors du match seront décernés aux communautés « qui travaillent dans la communauté pour lutter contre certaines des causes profondes de la criminalité au couteau et de la violence chez les jeunes ».

Arsenal a été un leader en matière de redonner à la communauté locale au cours des 35 dernières années.

