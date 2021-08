Arsenal qualifié de « faible et pathétique » par Jamie Carragher alors que Brentford intimide les hommes de Mikel Arteta lors de ses débuts de rêve en Premier League

in

Arsenal a été qualifié de “faible et pathétique” par Jamie Carragher après avoir glissé vers une défaite 2-0 contre les nouveaux garçons de Premier League Brentford.

Sans les attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, les Gunners semblaient terriblement hors du rythme dès la première minute.

Sergi Canos marque le premier but de l’histoire de Brentford en Premier League

Les fans de Brentford étaient en délire alors qu’ils retournaient dans leur nouvelle maison

Affichant un onze de départ de joueurs qui n’avaient jamais joué en Premier League auparavant, les Bees ont été récompensés pour leur intensité et leur bravoure lorsque Sergi Canos a envoyé une frappe rauque devant Bernd Leno au premier poteau pour envoyer les supporters locaux dans un état de délire.

Malgré les meilleurs efforts du nouveau n ° 10 Emile Smith-Rowe, l’équipe de Mikel Arteta semblait dépourvue de tout véritable tranchant et semblait plate.

Smith-Rowe et Tierney étaient peut-être les seuls points positifs à tirer de cet affichage d’Arsenal

Ils ont été encore plus punis lorsque la signature estivale de 50 millions de livres sterling Ben White a permis à un long lancer de rebondir au-dessus de sa tête depuis la surface de six mètres et la misère de l’ancien défenseur de Brighton a été aggravée lorsque Christian Norgaard s’est levé puissamment pour envoyer le ballon au fond du filet.

Jamie Carragher a regardé le match pour Sky Sports et était tout simplement cinglant dans son évaluation des visiteurs, qui ont été séparés par une équipe qui a terminé troisième du championnat la saison dernière.

La signature de 50 millions de livres sterling a été laissée perplexe par un long lancer dans la surface alors que Norgaard rentrait chez lui

Les supporters des Abeilles n’ont pas pu contenir leurs émotions

“Faible, pathétique”, a-t-il déclaré. “Hommes contre garçons.”

« Comment décrivez-vous cette défense d’Arsenal ? C’est ce qu’on appelle la méthode Arsenal.

Arsenal pensait en avoir retiré un lorsque Kieran Tierney a balayé un centre vers la surface de réparation et a trouvé l’homme de 72 millions de livres sterling Nicolas Pepe sans marque, mais son tir a été sauvé bien bas par David Raya.

Le résultat signifie que Brentford sera en tête du classement de la Premier League après un seul match (au moins jusqu’à ce que les autres équipes jouent), mais ce n’est qu’une récompense pour Thomas Frank et son équipe.

Cela ne devient pas plus facile pour les Gunners, avec les prochains matchs contre Chelsea et les champions de Manchester City à l’ordre du jour de la ligue.