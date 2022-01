Arsenal quitte la FA Cup et Arteta est parti avec une star en colère alors que le hoodoo de Nottingham Forest frappe à nouveau

Nottingham Forest a éliminé Arsenal de la FA Cup pour la deuxième fois ces dernières saisons après une victoire 1-0 au City Ground.

Aucune des deux équipes n’a réussi un tir cadré en première mi-temps alors que les hôtes ont tenu bon sur la défensive. Cependant, le match s’est ouvert à un rythme soutenu après la pause avec une multitude d’occasions à chaque extrémité.

Et c’est le remplaçant de Forest Lewis Grabban qui a marqué à huit minutes de la fin pour rendre les supporters locaux fous. Cependant, c’était une misère familière pour Arsenal.

Forest a battu les Gunners 4-2 en FA Cup en 2018 et leur hoodoo a encore frappé.

L’équipe de Steve Cooper va maintenant jouer les titulaires Leicester au quatrième tour.

Forest a connu un bon départ, forçant le gardien d’Arsenal Bernd Leno à sprinter hors de son but et à étouffer une passe.

Et bien que les hôtes n’aient pas tiré cadré avant la pause, Arsenal n’a pas non plus, en tant qu’homme de Cooper, plus que tenu le coup. En effet, la foule de City Ground a hurlé Djed Spence après avoir intercepté la passe de Bukayo Saka et renvoyé Forest dans l’autre sens.

En fait, Arsenal avait parfois l’air nerveux défensivement, pas aidé par Nuno Tavares. L’arrière latéral a mis Leno sous pression, forçant le gardien de but à dégager le ballon pour un corner avec une passe maladroite.

Et alors qu’il continuait à lutter, le patron des Gunners Mikel Arteta l’a échangé contre Kieran Tierney après 34 minutes. Tavares avait l’air visiblement frustré, montrant son émotion envers Arteta.

Mais Tierney avait l’air plus solide tant en attaque qu’en défense. En effet, son centre a raté de peu Saka avant qu’il ne prépare Rob Holding pour un tir bloqué à l’orée de la surface.

Néanmoins, Forest a tenu bon Eddie Nketiah a également eu un tir dévié à côté et les hôtes ont fermé Martin Odegaard au bord de la surface.

De l’autre côté, Spence s’est montré efficace en s’avançant et a remporté un coup franc dans une position dangereuse. Cependant, le prêteur de Manchester United James Garner l’a tiré dans le mur.

Forest, le choc d’Arsenal s’ouvre

Forest a dominé les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, avec un appel de pénalité sur corner, signe de leur départ rapide.

Avant ce coup franc, Philip Zinckernagel a tiré pour la première fois directement sur Leno après une belle échappée sur la droite et un centre de Brennan Johnson.

Saka a répondu par un superbe centre vers Nketiah, mais l’attaquant a gâché sa tentative de but.

Le match s’ouvrait rapidement et Garner a fait mieux avec un autre coup franc, Leno devant s’étirer pour faire basculer le ballon du coin supérieur gauche. À l’autre bout, Nketiah a obtenu un demi-mètre mais a flambé au-dessus du premier poteau depuis la gauche.

Avant les 10 dernières minutes, l’arrière central de Forest Joe Worrall a fait assez pour empêcher le remplaçant d’Arsenal Alexandre Lacazette de prendre la direction du centre de Saka.

Mais c’est un remplaçant de Forest – Grabban – qui sort de l’impasse. Les hôtes se sont séparés et le centre de Ryan Yates depuis la gauche était parfait pour que Grabban rentre à la maison.

La foule locale s’est déchaînée et Arsenal n’a pas pu trouver l’égalisation primordiale. En fait, aucun tir cadré n’a résumé leur après-midi alors que leur quête d’un autre triomphe de la FA Cup tombait au premier obstacle.