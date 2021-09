Arsenal réalisera un bénéfice bienvenu grâce à un homme oublié volant en Bundesliga

Les rapports indiquent que Stuttgart cherchera à signer l’inadapté d’Arsenal Konstantinos Mavropanos l’été prochain alors que le défenseur continue d’impressionner en prêt à l’équipe allemande.

Le joueur de 23 ans était une signature en janvier 2018 pour les Gunners. Mais l’international grec a à peine botté un ballon pour les Londoniens du nord, profitant de périodes temporaires loin du club. Il a été prêté à Nuremberg pour la seconde moitié de la campagne 2019-2020, réalisant 11 départs en Bundesliga 2.

Et il était de retour en Allemagne la saison suivante, passant en Bundesliga avec Stuttgart. L’as né à Athènes a connu 19 départs parmi 21 apparitions dans l’élite et est de retour à la Mercedes-Benz Arena pour 2021-2022.

Ancien directeur sportif d’Arsenal Sven Mislintat est en charge du recrutement pour Die Roten. Et en mars, il a conseillé au jeune d’être donné une opportunité par Mikel Arteta.

Cependant, cela ne s’est pas produit après la signature de Ben Blanc de Brighton. Mais l’ancienne star du PAS Giannina a certainement fait forte impression dans son club de prêt.

Il a disputé trois matches de championnat à ce jour tout en marquant son premier but pour Die Schwaben. Et le point de vente allemand Bild (via The Mirror) suggère que le mouvement de prêt sera rendu permanent l’été prochain.

Arsenal a payé à Giannina 1,8 million de livres sterling pour le bouchon grec et pourrait être sur le point de réaliser un léger profit. Stuttgart aurait l’obligation d’acheter le défenseur pour 2,6 millions de livres sterling s’il reste en Bundesliga.

Le rapport ajoute que la relégation signifiera qu’ils n’auront qu’une option d’achat.

Mavropanos populaires à Stuttgart

Mavropanos n’a peut-être pas réussi à faire le grade aux Emirats, mais il est déjà un favori des fans à Stuttgart. Mislintat est également un grand fan du défenseur central, ayant été responsable de sa signature alors qu’il travaillait à Arsenal.

Il avait précédemment déclaré à propos du joueur : « J’aime son dynamisme offensif. À l’entraînement, vous pouvez toujours voir des actions offensives exceptionnelles avec lui.

Le seul problème concernant un changement permanent pourrait être le record de blessures de Mavropanos. Il passe sa juste part de temps sur la table de traitement et cela pourrait être une préoccupation pour tout prétendant.

Mais, lorsqu’il est en forme, l’homme aux quatre sélections grecques semble être un joueur qui va dans la bonne direction. Il était lié à un déménagement de 7 millions de livres sterling à Stuttgart cet été.

Mais ils n’auront pas à débourser autant si un accord est conclu à la fin de la saison.

REN SAVOIR PLUS: Arsenal a déclaré que la signature de l’ancien homme de Tottenham “demandait des ennuis”