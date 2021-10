Arsenal reçoit un coup de pouce pour le transfert de Denis Zakaria avec le milieu de terrain ouvert aux offres de l’Angleterre

Zakaria pourrait être disponible gratuitement l’été prochain (Photo: .)

Denis Zakaria bloque sur un nouvel accord au Borussia Mönchengladbach et est prêt à écouter les offres des clubs anglais, selon les informations.

Arsenal cherche à renforcer ses options au milieu de terrain, avec Mohamed Elneny et Ainsley Maitland-Niles face à un avenir incertain.

Avec Granit Xhaka absent après avoir subi une importante blessure au genou, Mikel Arteta a dû compter sur la signature estivale de 22 ans Albert Sambi Lokonga pour s’associer à Thomas Partey au centre du parc.

Les Gunners veulent renforcer les options de milieu de terrain d’Arteta (Photo: .)

Pendant ce temps, le contrat actuel du coéquipier international suisse de Xhaka, Zakaria, à Gladbach doit expirer cet été, sans prolongation ni nouveau contrat convenu pour le moment.

Le joueur de 24 ans est en mesure de négocier avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier et selon The Sun, Arsenal est en alerte rouge.

Le rapport indique que le milieu de terrain, qui peut également jouer au poste d’arrière central, est prêt à écouter les offres de l’Angleterre.

Maitland-Niles était sur le point de quitter le club lors de la dernière fenêtre de transfert, mais un prêt à Everton a été bloqué par Mikel Arteta le jour de la date limite.

Le joueur de 24 ans veut jouer au milieu de terrain et a impressionné son manager lorsqu’il a eu l’occasion de le faire lors de la victoire de la Coupe Carabao contre Leeds mardi.

‘Eh bien, nous l’avons utilisé [Maitland-Niles] beaucoup et à différents moments, il a joué des minutes », a déclaré Arteta.

«Il peut couvrir différentes positions. C’est le bonus qu’a Ainsley et encore une fois, il a continué à essayer et à essayer de s’améliorer chaque jour.

« J’ai senti qu’il avait une très bonne performance. »



