Arsenal reçoit un rappel explosif de la façon dont un objectif de 60 millions de livres sterling peut remplacer Lacazette

Arsenal a vu ce qu’un objectif de 60 millions de livres sterling pourrait apporter au nord de Londres après que la dernière mise à jour ait fourni une lecture sombre sur l’avenir d’Alexandre Lacazette.

Lacazette, 30 ans, est dans la dernière année de son contrat aux Emirats. Autrefois record du club, le Français n’a jamais vraiment répondu aux attentes à Arsenal. Néanmoins, son départ potentiel laissera toujours un vide dans leur équipe qui aurait besoin d’être comblé.

Des rapports antérieurs ont indiqué que Lacazette n’avait guère envie de signer de nouveaux termes à Arsenal – même si une offre appropriée avait été faite.

Maintenant, Football London fournit une nouvelle mise à jour sur la situation qui continue de pointer vers une sortie. Ils affirment que Lacazette n’a « pas l’intention de prolonger son séjour à Arsenal ».

Avec sa décision apparemment prise, une vente de janvier pourrait se concentrer pour éviter de le perdre gratuitement l’été prochain. West Ham et l’Atletico Madrid ont tous deux été crédités d’intérêt jusqu’à présent.

Et avec Eddie Nketiah veut également partir après être entré dans la dernière année de son contrat et Pierre-Emerick Aubameyang vieillissant, un nouvel attaquant devra être signé.

Arsenal était fortement lié à l’international suédois Alexandre Isak au cours de l’été. Le tueur à gages de la Real Sociedad, 22 ans, a connu une superbe campagne à l’Euro 2020.

Isak aurait une clause de libération de 59,8 millions de livres sterling dans son contrat sur laquelle Sociedad ne souhaite pas faire de compromis. Cela s’est avéré être un obstacle insurmontable pour les Gunners cet été.

Cependant, avec Lacazette et Nketiah ouvrant potentiellement à la fois l’espace et le salaire de l’équipe, Football London suggère qu’un raid Isak est maintenant plus viable que jamais.

Et alors qu’Isak a connu un début de saison lent avec la Sociedad, il a explosé dans la vie contre le Kosovo samedi.

Coupant de la gauche, Isak a survolé un défenseur potentiel avant de lancer une frappe de 25 mètres dans le coin supérieur.

Si cela s’avérait nécessaire, Football London précise qu’il l’aura remis dans la réflexion de la hiérarchie d’Arsenal avec la signature d’un attaquant qui sera bientôt nécessaire.

Newcastle déménage pour Mbappe, Haaland, Lingard, Tarkowski et co. évalué et prévu

Le joyau de Brentford fait tourner le moulin à rumeurs d’Arsenal

Pendant ce temps, l’une des stars du début de saison impressionnant de Brentford a refusé d’exclure un déménagement ailleurs au milieu de l’intérêt de transfert signalé d’Arsenal.

Le gardien David Raya a pris un bon départ dans la vie de Premier League. Ses exploits ont déjà eu Everton et Arsenal sur sa piste.

Et jusqu’à présent, sa belle forme les a vus s’associer à nouveau avec un mouvement.

Arsenal devrait perdre Bernd Leno en janvier après avoir perdu sa place au profit d’Aaron Ramsdale. Everton, quant à lui, a également été lié et pourrait être sur le marché pour un n ° 2 à long terme. Rafa Benitez a fait venir Asmir Begovic cet été en tant que député de Jordan Pickford.

Et Raya, tout en insistant sur le fait qu’il est heureux au stade communautaire de Brentford, refuse d’exclure quoi que ce soit sur un futur déménagement.

« Je suis heureux au club », a déclaré Raya à Cadena Ser. « Je veux faire une bonne saison cette année. Nous verrons ce qui se passe en été. Mes ambitions sont grandes, j’aimerais jouer au sommet. Vous voulez toujours jouer pour de grands clubs.

Raya a ensuite relayé ses ambitions internationales – quelque chose qui serait aidé en passant à une équipe plus en vue.

« Pour moi, ce serait un rêve de représenter l’Espagne », a ajouté le bouchon. « J’en rêvais depuis que je suis petite. Si c’est le cas, j’en suis ravi. Je dois continuer à travailler et à concourir pour plaire à Luis Enrique. Ensuite, c’est la décision du manager.

LIRE LA SUITE: L’ancien favori d’Arsenal sur le radar de Newcastle fixe la date de décision; allusions à l’avenir