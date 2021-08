Arsenal réduit les frais de 16 millions de livres sterling alors que l’accord est enfin conclu pour un objectif majeur

in

Aaron Ramsdale est sur le point de devenir un joueur d’Arsenal après avoir été exclu de l’équipe de Sheffield United pour son match en milieu de semaine contre West Brom.

Ramsdale a été une cible majeure pour Arsenal tout l’été alors qu’ils recherchent une compétition supplémentaire pour Bernd Leno dans le but. La saison dernière, ils ont signé Alex Runarsson, pour être déçus. Ils ont toujours l’international islandais, mais ont ajouté Mat Ryan en prêt comme sauvegarde plus fiable en janvier.

Ryan a depuis quitté Brighton pour rejoindre la Real Sociedad de manière permanente. Il a ensuite révélé que, lors des discussions avec Arsenal à la fin de son prêt, il a eu le sentiment qu’ils déménageaient pour un gardien local.

L’identité de ce joueur semble être Ramsdale, qui figure en tête de leur liste de souhaits pour renforcer le département des gardiens depuis plusieurs semaines.

Le joueur de 23 ans a subi une relégation lors de saisons consécutives avec Bournemouth et les Blades. Cependant, sur le plan individuel, il a fait assez pour gagner une convocation tardive de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020.

Mais à la suite de cette compétition, dans laquelle il n’a pas joué, des doutes subsistaient sur son avenir en club. Ramsdale veut rejouer en Premier League, mais Sheffield United a fixé un prix élevé.

Il semblait qu’Arsenal devrait passer à autre chose, mais le patron de Blades Slavisa Jokanovic a récemment révélé que Ramsdale espère toujours un déménagement à l’Emirates Stadium.

Les négociations étant en cours, Jokanovic a par la suite omis Ramsdale de l’équipe United qui affronte West Brom mercredi.

En attendant, . affirme qu’un accord est enfin conclu. Il semble que les deux clubs se soient rencontrés au milieu pour convenir d’un montant de transfert. Alors que United voulait à l’origine 40 millions de livres sterling, Arsenal a réduit le prix à 26 millions de livres sterling. Ils pourraient le compléter avec 6 millions de livres sterling de compléments.

L’équipe du South Yorkshire fera ainsi un profit sur Ramsdale, qu’elle a re-signé pour 18 millions de livres sterling en 2020. Il ne lui reste plus qu’à convenir de conditions personnelles avec Arsenal, même si cela ne devrait pas être trop un problème.

Le rapport conclut qu’Arsenal espère que Ramsdale sera enregistré à temps pour faire partie de l’équipe pour son match contre Chelsea dimanche.

Arsenal proche d’une double percée

Il en va de même pour Martin Odegaard, qui est sur le point de revenir au club après son prêt du Real Madrid en seconde partie de saison dernière.

Odegaard a disputé 14 matches de Premier League la saison dernière, dont neuf départs, fournissant un but et deux passes décisives. Son impression générale était positive et il est depuis la première cible de Mikel Arteta.

Il y avait à l’origine des doutes quant à savoir si Madrid le laisserait partir de manière permanente. Cependant, une indication qu’ils pourraient enfin arriver quand ils l’ont laissé en dehors de leur liste d’équipes de La Liga.

Ainsi, la patience d’Arsenal a apparemment porté ses fruits. Odegaard retournera dans le nord de Londres pour un montant d’environ 40 millions d’euros. Le Real conservera une clause de premier refus si les Gunners le vendaient plus tard.

Le meneur de jeu signera un contrat de cinq ans avec les Gunners, qui ont découvert un besoin de plus de créativité après son départ et sauront trouver la meilleure solution en le ramenant.

