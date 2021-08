Arsenal refuse deux offres, alors que Patrick Vieira met de côté 10 millions de livres sterling pour l’objectif

in

Crystal Palace et une équipe allemande anonyme sont prêts à payer 10 millions de livres sterling pour l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah ce mois-ci, selon un rapport.

Nketiah n’a pas encore figuré dans une équipe de match cette saison et ses chances en équipe première semblent minces.

Même avec Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc contre Chelsea, Nketiah n’a pas pu obtenir de temps de jeu. Au lieu de cela, Mikel Arteta est allé avec Gabriel Martinelli en attaque avec Folarin Balogun sur le banc.

Interrogé sur le manque de jeu de Nketiah en mars, Arteta a déclaré: «Cela fait aussi mal à cause de la façon dont Eddie se comporte et s’entraîne tous les jours et parce qu’il est un joueur de notre académie, mais il aura sa chance.

« Il doit être patient et il ne montre aucun signe de manque d’attitude ou quelque chose comme ça, c’est tout le contraire.

“C’est un plaisir de travailler avec lui et il mérite des minutes et s’il ne l’obtient pas, c’est de ma faute.”

Le patron du Palace, Patrick Vieira, aime bien le joueur, qui a joué 29 fois pour Arsenal la saison dernière. Il a marqué six fois lors de ces apparitions et Vieira veut qu’il renforce son équipe.

David Ornstein de . rapporte que Palace aime le jeune de 22 ans, mais ne veut payer que 10 millions de livres sterling.

Arsenal joue au dur

Cette évaluation est partagée par une équipe en Allemagne, qui aurait vu deux approches rejetées.

Ornstein déclare qu’Arsenal veut 20 millions de livres sterling pour l’ancien prêteur de Leeds, malgré l’expiration de son contrat l’été prochain.

Rien n’indique que Nketiah restera au-delà de 2022 et Arsenal cherche à vendre, selon le rapport.

Ils ont un peu plus d’une semaine pour trouver un repreneur avant la date limite de transfert du 31 août. Ou face à la vente de l’attaquant en janvier avant de le perdre en tant qu’agent libre l’été prochain.

Watford était lié à un mouvement pour l’attaquant plus tôt dans l’été. Alors que plus récemment West Ham et Brighton ont été présentés comme des prétendants, mais l’évaluation des Gunners semble avoir été prohibitive.

