Arsenal regarde l’ancien objectif de transfert de Liverpool, Nabil Fekir, alors qu’il se prépare à toutes les éventualités en course pour signer définitivement Martin Odegaard du Real Madrid

Arsenal surveille l’ancien objectif de transfert de Liverpool, Nabil Fekir, mais a toujours l’intention de faire venir Martin Odegaard de manière permanente cet été.

L’international norvégien a considérablement amélioré l’attaque des Gunners depuis son arrivée en prêt en janvier et reste leur premier choix sur le marché.

.

Odegaard célèbre son but contre Tottenham plus tôt en mars

Le côté de la Premier League, cependant, prévoit toutes les éventualités et lorgne le milieu de terrain offensif du Real Betis Fekir, qui a presque rejoint les Reds en 2018.

Selon Goal, bien que le joueur ait une clause de libération de 77 millions de livres sterling dans son contrat, la situation financière de l’Espagne signifie qu’il devrait être disponible à un prix moins cher, peut-être autour de 26 millions de livres sterling.

Fekir a failli signer pour Liverpool, seulement pour voir l’accord échouer au tout dernier et son ancien agent Jean-Pierre Bernes a affirmé que cela n’avait rien à voir avec des problèmes de blessure.

Il a déclaré à L’Equipe en 2019: «Le genou en faisait partie, mais pas seulement. Il avait passé un examen médical, avait fait des photos avec le maillot des Reds.

.

Fekir compte 25 sélections pour la France et a passé deux saisons en Liga

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, sera cependant prioritaire pour Odegaard après l’avoir vu de première main cette saison.

Ses 12 apparitions, à la fois au niveau national et en Ligue Europa, ont impressionné, alors qu’il s’est encore plus attaché au soutien avec un but lors de leur victoire dans le derby du nord de Londres contre Tottenham.

Mais on ne sait toujours pas si le club parent d’Odegaard, le Real Madrid, voudra laisser le joueur de 23 ans quitter le club, alors qu’on ne sait pas non plus comment Arsenal sera mis financièrement à la saison 2021/22, en particulier lorsqu’il y a un chance qu’ils ne puissent se qualifier pour aucune compétition européenne.

Avec Saka, Smith-Rowe, Martinelli et maintenant Odegaard au club, Ray Parlour dit que l’avenir est radieux pour Arsenal sous Arteta

Parlant de l’impact d’Odegaard après le match nul 3-3 avec West Ham, Arteta a déclaré: «Je pense qu’il a eu une performance incroyable», a déclaré Arteta. «Je pense qu’il était très intelligent dans sa façon de lire le jeu, dans la façon dont il affectait le jeu et encore une fois, il a montré à quel point il voulait gagner.

«Quand tout le monde tremblait un peu, il nous a donné cette stabilité et ce sang-froid sur le ballon et il a créé chance après chance. Il le montre, je pense, depuis la première semaine. La façon dont il marche sur le terrain, il veut toujours le ballon, la façon dont il commande le pressage. Il a été vraiment influent.

.

On pense qu’Arsenal tient à garder Odegaard

«Je pense que nous avons tous été un peu surpris parce qu’il a l’air vraiment timide et humble, mais quand il entre sur ce terrain, c’est un vrai personnage et il adore jouer au football.»

Et Odegaard a rendu les compliments à son entraîneur actuel.

Interrogé sur l’Espagnol, il a répondu: «Incroyable! C’est un très, très bon entraîneur, vraiment intelligent, [knows] tous les détails du jeu.

«Il est maître de voir les détails. Et la façon dont il nous encadre et nous aide à réaliser des choses, nous sommes chanceux de l’avoir.

«Tant de choses à apprendre [from him], et comme je l’ai dit, pour les détails, c’est quelque chose que j’aime beaucoup et je trouve ça intéressant. Alors, oui, c’est très agréable de l’avoir comme entraîneur.

La question de savoir si l’adoration mutuelle entraînera un transfert estival reste cependant en suspens.