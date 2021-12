Arsenal regrettera de ne pas avoir signé le héros de Chelsea Kurt Zouma cet été, déclare Austin

Kurt Zouma a rejoint West Ham depuis Chelsea cet été (Photo: .)

Arsenal et Tottenham regretteront de ne pas avoir bougé pour Kurt Zouma cet été, selon l’ancien attaquant de Premier League Charlie Austin.

Zouma a quitté Chelsea pour rejoindre West Ham cet été, après avoir eu du mal à cimenter une place régulière en équipe première sous Thomas Tuchel à Stamford Bridge.

L’international français a excellé pour les Hammers jusqu’à présent ce trimestre, commençant 11 des 15 premiers matchs du club en Premier League pour les aider à atteindre une impressionnante quatrième place au classement.

West Ham compte actuellement deux points d’avance sur Tottenham et quatre points sur Arsenal, qui occupe actuellement la septième place.

Et l’attaquant actuel de QPR, Austin, pense que les Gunners et les Spurs auraient dû essayer de signer Zouma, tout en saluant les performances du vainqueur de la Ligue des champions jusqu’à présent ce trimestre.

‘Zouma est définitivement là-haut [with the Premier League signings of the season so far]’, a-t-il déclaré à talkSPORT.

Mikel Arteta aurait dû signer Zouma, affirme l’ancien attaquant de Premier League Charlie Austin (Photo: .)

« D’autres clubs l’examinent et pensent: » Nous aurions dû le chercher « . Spurs, Arsenal – ils le sont.

« Chelsea ne l’a laissé partir que parce qu’ils ont de meilleurs joueurs. »

Plus : Arsenal FC



Après avoir fait un début de carrière impressionnant à West Ham, Zouma va maintenant manquer plusieurs mois d’action en raison d’un tendon des ischio-jambiers endommagé qu’il a subi lors de la victoire 3-2 de samedi en Premier League contre Chelsea.

Avec son compatriote Angelo Ogbonna déjà absent, l’équipe de David Moyes serait sur le marché pour combler le vide laissé par les deux joueurs en janvier.



PLUS : La star d’Arsenal Nicolas Pepe devient de plus en plus frustrée par le manque de temps de jeu sous Mikel Arteta



PLUS : Arsenal invité à vendre Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette alors que John Barnes met en évidence le problème de Mikel Arteta

