Arsenal rejoint le suivi de Bruno Guimaraes par Everton et Newcastle

Bruno Guimaraes a joué dans le milieu de terrain lyonnais depuis son arrivée en 2020 (Photo: .)

La cible à long terme d’Arsenal, Bruno Guimaraes, a également suscité l’intérêt de Newcastle United et d’Everton, bien qu’il pourrait falloir une offre de 40 millions de livres sterling pour s’emparer du milieu de terrain lyonnais.

Le joueur de 24 ans est impressionnant en Ligue 1 depuis son arrivée de l’Athletico Paranaense en janvier 2020, date à laquelle il a signé un contrat jusqu’à l’été 2024.

Il a également impressionné dans un maillot du Brésil, remportant trois sélections pour l’équipe senior et étant un élément clé de l’équipe qui a remporté l’or olympique l’été dernier.

Arsenal a montré un intérêt pour Guimaraes avant le début de la saison, prenant contact avec son agent, mais n’a jamais fait de démarche officielle et maintenant les Gunners sont confrontés à la concurrence s’ils souhaitent faire un pas.

L’Evening Standard rapporte qu’Everton et Newcastle sont tous deux intéressés à l’amener en Premier League et chercheraient à battre Arsenal à sa signature après l’avoir repéré.

Guimaraes y a remporté les sélections pour l’équipe senior du Brésil (Photo: .)

Lyon ne cherche pas à vendre le Brésilien, bien qu’une offre énorme les inciterait à le faire, et quelque chose de l’ordre de 40 millions de livres sterling le ferait probablement.

Le club français a payé environ 17 millions de livres sterling pour Guimaraes en 2020 et s’ils pouvaient doubler leur argent, ils seraient fortement tentés d’accepter, même s’ils préféreraient vendre à la fin de la saison plutôt qu’en janvier.

Plus: Nouvelles sur le transfert d’Arsenal



Tout mouvement dépendrait également du joueur, bien sûr, qui a déclaré l’été dernier qu’il souhaitait rester en France et gagner de l’argenterie avec Lyon alors qu’il confirmait l’intérêt d’Arsenal pour lui.

« Arsenal a approché mon agent, mais il n’y a eu aucune offre. Mon objectif, et je l’ai dit clairement à Juninho, est de remporter un titre avec Lyon », a-t-il déclaré à Globo en août.

« Les fans n’en ont pas eu depuis longtemps. Nous avons la Coupe de France, la Ligue Europa et la Ligue. C’est difficile avec le niveau du PSG, mais tout peut arriver

« Mon objectif est de remporter un titre ici, mais je n’ai jamais caché mon envie de jouer en Premier League. »



PLUS : « Les règles sont les règles ! Glenn Hoddle remet en question la décision de Liverpool alors que le match nul avec Arsenal est reporté



PLUS : Max Allegri fournit une mise à jour sur le transfert de l’avenir de l’ancienne star d’Arsenal Aaron Ramsey

