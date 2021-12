Arsenal relance la poursuite de l’accord avec Denis Zakaria alors que la décision de transfert du Borussia Mönchengladbach est confirmée

Arsenal semble être de retour dans la course pour signer Denis Zakaria après que le Borussia Mönchengladbach a confirmé qu’il les quitterait.

Zakaria est en fin de contrat avec Gladbach à la fin de la saison. En raison de sa situation, il est devenu une cible pour de nombreux clubs à travers l’Europe. Plus tôt ce mois-ci, il a été suggéré que un déménagement à Liverpool semblait probable.

Cependant, ils sont loin d’être ses seuls prétendants. Newcastle a ensuite été lié, alors qu’il a été question d’un intérêt d’Arsenal dans le passé.

Il semble que Zakaria soit toujours sur le radar des Gunners. Selon Fussball Transfers, Arsenal fait partie des clubs à avoir manifesté un intérêt pour l’international suisse.

Le renforcement au milieu de terrain sera important pour l’équipe de Mikel Arteta en 2022. En janvier, ils seront privés de Mohamed Elneny et Thomas Partey en raison de la Coupe d’Afrique des nations.

Par ailleurs, Ainsley Maitland-Niles semble vouloir quitter à nouveau le club. Un transfert de prêt à Rome est en cours pour le diplômé polyvalent de l’académie.

Arsenal devra encore renforcer sa position après avoir déjà ajouté Albert Sambi Lokonga cet été. Zakaria est quelqu’un qu’ils aiment toujours et maintenant ils ont de bonnes chances de l’avoir.

Le Borussia a publié mercredi une déclaration mettant à jour ce que l’avenir réserve à ses joueurs hors contrat. Dans le cas de Zakaria, il est désormais de notoriété publique qu’il quittera la Bundesliga.

Fussball Transfers a par la suite compilé ses prétendants potentiels. Leurs informations suggèrent qu’Arsenal est en lice pour prendre le joueur de 25 ans.

Arsenal face à une forte concurrence de Zakaria

Cependant, ils ajoutent également que Manchester United et Manchester City seraient également intéressés.

Man Utd cherche à renforcer son milieu de terrain alors que Paul Pogba approche de la fin de son propre contrat. Il y avait rapports de leur intérêt pour Zakaria le mois dernier.

City, quant à lui, cherche toujours à faire évoluer un domaine fondamental de sa réussite.

Alternativement, en Bundesliga, Zakaria a des admirateurs au Bayern Munich et au Borussia Dortmund. Plus loin, il est sur les radars de la Juventus, de l’Inter Milan, de Rome et de Barcelone.

Sport Bild a émis l’hypothèse que Gladbach pourrait vendre Zakaria pour 7 millions d’euros dans la fenêtre de transfert de janvier. Alternativement, il pourrait voir son contrat avant de partir en tant qu’agent libre.

Quoi qu’il en soit, Zakaria ne sera plus un joueur de Gladbach au-delà de la fin de la saison. Arsenal espère profiter de son envie de changement, mais devra faire face à une rude concurrence.

LIRE LA SUITE: Barcelone offre des garanties majeures pour lever les « soupçons » d’Arsenal et sceller le transfert d’Arteta