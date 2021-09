Arsenal remporte les entiers dans le Derby du nord de Londres

28/09/2021 à 10h05 CEST

Arsenal de Mikel Arteta a battu (3-1) Tottenham de Nuno Espírito Santo dans le Derby du Nord de Londres et a retrouvé ses sensations après un début de saison difficile. Les buts de Smith Rowe, Aubameyang et Saka ont fait voler l’équipe en première mi-temps, où parties gauche d’un grand jeu et effondré l’approche de la éperons.

Les Gunners, qui ont clôturé les trois premières journées avec trois défaites, neuf buts contre et aucun pour, Ils ont renversé la vapeur et ont déjà dépassé Tottenham lui-même au classement, qui était le leader lors de la troisième journée.. Arsenal a marqué trois buts en une demi-heure de jeu, la première fois qu’un tel nombre de buts a été atteint en si peu de temps dans chaque match du North London Derby.

34 – Arsenal a pris une avance de 3-0 en 34 minutes contre les Spurs, la première équipe à avoir marqué trois buts dans un derby de Premier League au nord de Londres. Les Gunners n’ont jamais mené par trois buts à la mi-temps dans ce match de la compétition. Croisière. pic.twitter.com/UEBTCF4xFU – OptaJoe (@OptaJoe) 26 septembre 2021

Les Londoniens n’avaient d’ailleurs jamais mené le score de plus de trois buts face à Tottenham à la mi-temps.. C’est justement l’équipe de Nuno Espírito Santo qui a pulvérisé un autre record : depuis septembre 2003, ils n’ont pas encaissé trois buts ou plus pendant trois jours consécutifs en Premier League (3-0 contre Crystal Palace, 0-3 contre Chelsea et 3-1 contre Arsenal).

Smith Rowe et Saka se déchaînent aux Emirats

Le jeune milieu de terrain britannique, Smith Rowe, porte le numéro 10 et ce n’est pas exactement une coïncidence: sa croissance la saison dernière a été énorme et il est déjà le chef d’équipe aux côtés de Martin Odegaard. A 21 ans et 60 jours, l’Anglais est le plus jeune joueur à marquer pour Arsenal dans un Derby du nord de Londres depuis Oxlade-Chamberlain (21 ans et 43 jours) en septembre 2014.

Pour sa part, Bukayo Saka, un autre des jeunes talents d’Arsenal, est devenu le plus jeune joueur (20 ans et 21 jours) à marquer et à assister dans un derby du nord de Londres., quelque chose que Cesc Fàbregas dirigeait depuis septembre 2007. Les deux joueurs ont cuisiné le premier but du match et ont entamé une victoire qui culminerait précisément Saka à une demi-heure de jeu.