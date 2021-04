Arsenal rend un hommage élégant à la légende de l’AFTV Claude Callegari dans le programme du club après sa mort le mois dernier

Arsenal a fait un geste touchant au fan bien connu Claude Callegari avec un message dans le programme de leur club après sa mort le mois dernier.

Claude, qui était un habitué de la populaire chaîne YouTube AFTV avant de quitter ses fonctions l’année dernière, est décédé tragiquement de causes naturelles à l’âge de 58 ans.

AFTV

Le fan populaire d’Arsenal, Claude Callegari, est malheureusement décédé le mois dernier

Claude était régulier de longue date sur AFTV, qui a été fondée en 2012, avec DT, Ty et le présentateur Robbie Lyle.

Il était un invité populaire avec de nombreuses diatribes passionnées sur les problèmes d’Arsenal.

Et en signe de respect, le club a laissé le message suivant dans son programme pour le match d’Everton vendredi soir.

La note disait: «C’est avec une grande tristesse que le club a récemment appris le décès de Claudio ‘Claude’ Callegari, un fan bien connu d’Arsenal et une personnalité plus grande que nature, qui est malheureusement décédé le 29 mars de causes naturelles.

«Claude, originaire d’Islington, était une figure très appréciée de beaucoup dans le club et était surtout connu pour sa passion manifestée pour son bien-aimé Arsenal dans les médias en ligne.

«Claude a vécu et respiré Arsenal, voyageant dans le monde entier pour les regarder jouer, après avoir regardé son premier match à Highbury en 1972.

«Les événements familiaux étaient toujours prévus autour des rencontres d’Arsenal avec l’une des fêtes d’anniversaire de son petit-fils déplacée pour accueillir un voyage à Wembley pour une finale de la FA Cup.

«L’un des seuls matchs qu’il ait manqué au cours de ses près de 50 ans en tant que fan était pour le mariage de sa fille, mais bien sûr, il a été retrouvé blotti dans un coin avec ses écouteurs – telle était sa passion inébranlable de suivre et de soutenir le club. à chaque occasion.

«Le décès de Claude est une grande perte pour la famille Arsenal et il nous manquera beaucoup.»