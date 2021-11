Arsenal reporte les négociations sur le contrat d’Alexandre Lacazette jusqu’à la fin de la saison, car le club risque de perdre son attaquant pour rien

Arsenal retardera les négociations contractuelles avec Alexandre Lacazette jusqu’à la fin de la saison, même si cela signifie que le club de Premier League risque de perdre l’attaquant pour rien.

Le contrat de 200 000 £ par semaine du Français expire cet été, ce qui signifie qu’il est libre de négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers en janvier.

Lacazette est en fin de contrat à la fin de la saison

Lacazette a rejoint Arsenal depuis Lyon en 2017 dans le cadre d’un contrat de 52 millions de livres sterling – un record de club à l’époque – et le Français a marqué 68 buts en 180 apparitions pour le club depuis.

Il a été le meilleur buteur du club la saison dernière avec 17 buts toutes compétitions confondues et a atteint le double de buts marqués lors de chacune de ses quatre dernières saisons dans le nord de Londres.

Cependant, son avenir à l’Emirates Stadium est incertain et le joueur de 30 ans a été lié à l’Atletico Madrid, l’AC Milan, Marseille et Newcastle comme destinations potentielles pour un nouveau défi.

Lacazette est revenu dans le onze de départ de Mikel Arteta ces dernières semaines après être sorti du banc pour marquer l’égalisation d’Arsenal lors de leur match nul 2-2 contre Crystal Palace.

Aubameyang et Alexandre Lacazette étaient ravis de repartir ensemble

Mais, selon The Sun, le club n’est pas disposé à offrir à l’attaquant un autre contrat à long terme avec son salaire actuel.

Au lieu de cela, il est affirmé qu’une prolongation de 12 mois est sur la table, bien que le club ne soit pas disposé à en discuter avant la fin de la campagne 2021/22.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a suspendu toutes ses discussions contractuelles pour le moment, mais il n’a rien exclu.

« Je suis vraiment content de ce que Laca fait en ce moment », a déclaré le patron.

« Mais nous n’allons pas parler de nouveaux contrats avant la fin de la saison. »

Tête de Lacazette face à Valence en demi-finale de Ligue Europa

L’ancien ailier anglais Shaun Wright-Philips pense que Lacazette serait le remplaçant parfait du buteur de tous les temps Sergio Aguero à Man City, comparant ses capacités en tant qu’homme de liaison à la star de Liverpool Roberto Firmino.

« Quelqu’un m’en a parlé l’autre jour et j’ai dit » pour moi, je signerais Ollie Watkins « , a déclaré l’ancienne star de City à SunSport.

« Ou même Lacazette, il sait où est le but. Il sait comment faire jouer les gens et je pense toujours que lorsqu’il joue pour Arsenal, leurs trois premiers derrière lui semblent mieux jouer, il semble y avoir plus de lien entre eux », a déclaré le joueur de 40 ans. .

«Je pense qu’il est comme quelqu’un qui aide Liverpool à faire tic tac, Roberto Firmino.

Lacazette fête son égalisation contre Liverpool en saison 19/20

« Quand Firmino joue avec Sadio Mane et Mo Salah, il y a plus d’espace pour qu’ils courent derrière parce qu’il sera court.

«Il va tourner et il va traîner les défenseurs centraux avec lui et cela crée de l’espace derrière.

« La façon dont Phil Foden joue, toujours derrière, Ilkay Gundogan, si Raheem Sterling joue, Riyad Mahrez, cela ouvrirait un peu plus le jeu. [for them] et donner aux défenseurs centraux quelque chose de réel à penser, au lieu d’être court ou profond avec cet attaquant, ils doivent également penser à aller derrière. «