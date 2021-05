Arsenal risque de perdre Bukayo Saka et Emile Smith Rowe si le club ne s’améliore pas, s’inquiète Ian Wright

Ian Wright craint qu’Arsenal ne perde les éblouissants jeunes Bukayo Saka et Emile Smith Rowe si le club continue de sous-performer.

Au cours de ce qui a été une saison terriblement décevante pour les Gunners, Saka et Smith Rowe ont brillé après avoir évoqué une participation combinée de 13 buts en Premier League.

.

Saka et Smith Rowe ont brillé le plus brillamment pour Arsenal dans leur mauvaise campagne ce trimestre

Dimanche soir, Smith Rowe, 20 ans, et Saka, 19 ans, ont travaillé ensemble pour sortir de l’impasse dans la victoire 3-1 de l’équipe sur West Brom et montrer une fois de plus leur importance pour l’équipe sous le feu de Mikel Arteta.

La superbe volée de ce dernier à la demi-heure – son tout premier but en Premier League – est intervenue après un départ menaçant de l’équipe désormais reléguée de Sam Allardyce aux Emirats.

Cependant, Nicolas Pepe et Willian ont marqué de chaque côté de la frappe de Costa Pereira à la 67e minute pour assurer à l’équipe d’Arteta les trois points.

Saka, qui a signé un nouvel accord à long terme plus tôt ce trimestre, a sans doute été le joueur le plus important du club du nord de Londres, tandis que Smith Rowe a réalisé une percée brillante dans la seconde moitié de la saison.

.

Wright craint qu’Arsenal ne perde deux de ses meilleurs joueurs s’ils ne réparent pas

Et l’icône des Gunners, Wright, craint que le talentueux duo ne cherche à déménager ailleurs si Arsenal ne montre pas d’ambition sur le marché des transferts et une intention claire de progresser après leur campagne désespérément pauvre.

«Parler de lui [Smith-Rowe] et Saka, vous espérez qu’Arsenal pourra égaler leur progression parce que s’ils ne le font pas, les clubs essaieront de nous les enlever. C’est une préoccupation majeure qu’Arsenal doit régler », a déclaré l’ancien attaquant à Premier League Productions.

«S’ils continuent à bien jouer alors qu’Arsenal n’est pas génial, si nous ne progressons pas aussi vite qu’ils progressent, alors nous devons nous inquiéter de leur ambition et de ce qu’ils veulent faire car ce sont des joueurs fantastiques.

Wright a été particulièrement impressionné par la performance de Smith Rowe et a exhorté l’international anglais des moins de 21 ans à contribuer plus de buts pour devenir le milieu de terrain offensif complet.

Implications de buts en Premier League 15 Lacazette

12 Aubamenyang

8 Saka

7 Pepe

6 Willian

5 Smith Rowe – Orbinho (@Orbinho) 10 mai 2021

«C’est la seule chose qu’il veut faire, il veut ajouter plus de buts», a-t-il ajouté.

«Il a très bien joué et il a eu des chances dans les matchs et vous pouvez descendre un peu mais la seule chose qu’il lui reste à faire pour son jeu – parce qu’il a tout: une touche, deux touches, au coin de la rue, le rythme – est d’ajouter plus de buts à son jeu.

«Une fois qu’il fait cela, nous parlons de lui et de Saka, vous espérez qu’Arsenal pourra égaler leur progression, car s’ils ne le font pas, les gens essaieront de nous les enlever.