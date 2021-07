Arsenal s’accorde sur un accord sur le documentaire All or Nothing Amazon avec une nouvelle série pour la saison 2021/22 pour commencer le tournage “dans quelques semaines”

in

Arsenal a conclu un accord avec Amazon Prime Video pour faire l’objet de la prochaine série documentaire All or Nothing, a confirmé le club de Premier League.

Les Gunners ont suivi les traces de leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham, qui ont fait l’objet de la même émission il y a deux saisons.

Arsenal a signé pour filmer la prochaine série documentaire Tout ou Rien

Cette série a suivi les Spurs à la fin du sort de Mauricio Pochettino et au début du règne de Jose Mourinho.

Cette fois, les caméras suivront Mikel Arteta et ses hommes alors qu’ils cherchent à redonner du rouge au nord de Londres et à se rapprocher de leur objectif de revenir au football européen.

C’est la deuxième fois que l’Espagnol apparaît dans la série, avec la première saison axée sur la Premier League documentant la campagne 2017/18 de Manchester City, où Arteta a travaillé comme entraîneur adjoint du manager Pep Guardiola.

Le tournage devrait commencer dans les prochaines semaines alors que les joueurs se présentent pour la pré-saison, mais la série complète ne sera lancée que l’année prochaine.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

